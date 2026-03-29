Oglasila se Iranska revolucionarna garda: Najveći aluminijski pogon u UAE teško oštećen, ima ranjenih

Korpus garde islamske revolucije (IRGC) najavio je ciljanje dviju industrija povezanih s američkim vojnim i zrakoplovnim sektorom u kombinovanoj operaciji raketa i dronova. U saopćenju u subotu, Korpus je naveo da su napade zajednički izvele njihove Zračno-svemirske snage (Aerospace Force) i Mornarica (Navy), kao odgovor na "zlonamjerne akcije američko-cionističkog neprijatelja koji ciljaju industrijsku infrastrukturu naše voljene zemlje iz priobalnih država Perzijskog zaljeva".

Dva ciljana postrojenja identificirana su kao Emirates Aluminum (EMAL) i Aluminum Bahrein (ALBA). U saopćenju je istaknut njihov strateški značaj, uz napomenu da EMAL ima najdužu proizvodnu liniju aluminija na svijetu kapaciteta 1,3 miliona tona, dok ALBA posluje s američkim investicijama i dionicama.

Potonja, dodaje se, "igra značajnu ulogu u snabdijevanju vojno-industrijske proizvodnje američke terorističke vojske".

Najveći aluminijski pogon u UAE pretrpio je veliku štetu u iranskim napadima. Emirates Global Aluminum (EGA) saopćio je da je njegov ključni proizvodni pogon u Abu Dhabiju pretrpio značajnu štetu nakon iranskih raketnih i napada dronovima, pri čemu je nekoliko zaposlenika povrijeđeno.

Korpus garde islamske revolucije je naglasio da iranski odgovor na prijetnje i akte agresije "više neće slijediti puki pristup 'oko za oko'".

- Umjesto toga, pored bilo kojeg nivoa agresije, bit će zadađen odlučujući udarac vojnoj i ekonomskoj strukturi neprijatelja."

Napadi su uslijedili nakon ciljanja brojnih infrastrukturnih objekata unutar Irana tokom najnovijeg vala neizazvane agresije režima Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael protiv Islamske Republike, koji je započeo krajem prošlog mjeseca.

Oni su, između ostalih ciljeva, pogodili glavne proizvođače čelika u zemlji, univerzitete, škole, bolnice i stambena područja. Ubrzo nakon početka američko-izraelske agresije 28. februara, Korpus je pokrenuo neumoljive odmazdne napade na osjetljive i strateške neprijateljske ciljeve širom regije koristeći stotine balističkih i hipersoničnih raketa, kao i jurišne dronove.