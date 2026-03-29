Masovni protesti širom SAD protiv administracije Donalda Trampa: "Ne ratu s Iranom"

Organizatori navode da su protesti usmjereni protiv niza politika aktuelne vlasti, uključujući rat u Iranu, pojačane mjere federalne imigracione kontrole te rast troškova života.

U brojnim gradovima širom Sjedinjene Američke Države (SAD) održani su masovni protesti protiv administracije američkog predsjednika Donald Tramp (Donald Trump), u okviru trećeg talasa okupljanja pod nazivom “No Kings”, koja su i ranije okupljala milione ljudi.

- Tramp želi vladati nad nama kao tiranin. Ali ovo je Amerika i vlast pripada narodu, a ne "wannabe kraljevima" i njihovim milijarderskim saveznicima - poručili su organizatori.

Iz Bijele kuće stigla je oštra reakcija. Glasnogovornik administracije proteste je nazvao "Terapijske sesije za Trampovu rastrojenost", dodajući da su jedini kojima je stalo do njih "novinari koji su plaćeni da ih prate".

Tokom subote protesti su održani u gotovo svim većim američkim gradovima, uključujući Njujork (New York), Vašington (Washington) i Los Anđeles (Los Angeles).

U glavnom gradu SAD-a hiljade ljudi marširale su ulicama, dok su stepenice Lincoln Memoriala i prostor National Mall bili ispunjeni demonstrantima.

Protestanti su nosili transparente i lutke koje prikazuju Trampa, potpredsjednika Džej Di Vens (JD Vance) i druge članove administracije, tražeći njihovu smjenu i krivično procesuiranje.

Jedan od centralnih skupova održan je u saveznoj državi Minesota (Minnesota), gdje su u januaru federalni imigracioni agenti ubili dvoje američkih državljana, što je izazvalo ogorčenje javnosti i pokrenulo talas protesta.

Hiljade ljudi okupile su se ispred zgrade državnog Kapitola u gradu Sent Pol (Saint Paul), gdje su govorili i istaknuti članovi Demokratske stranke.

Na protestu je nastupio i muzičar Brus SpringsTin (Bruce Springsteen), koji je izveo pjesmu “Streets of Minneapolis”, kritikujući imigracione politike vlasti.

Iako organizatori tvrde da su protesti mirni, zabilježeni su i incidenti. U Los Anđelesu uhapšene su dvije osobe zbog napada na federalne službenike, dok je policija koristila "nesmrtonosna sredstva" za rastjerivanje okupljenih.

Manji sukobi zabilježeni su i u Dalasu (Dallasu), gdje su kontraprotestanti blokirali ulice i ometali marš.