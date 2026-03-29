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VREMENSKI FENOMEN

Nebo iznad Australije pocrvenilo: Dnevno svjetlo nestalo u nekoliko minuta, a vidljivost pala na nulu

Stanovnici navode da je dnevno svjetlo nestalo za svega nekoliko minuta, vidljivost se svela gotovo na nulu, a zrak postao težak i zasićen prašinom

Australija. Platforma X

B. S.

29.3.2026

Nebo iznad dijelova Zapadne Australije, naročito u Shark Bayu i Denhamu, dobilo je upečatljivu crvenu boju zbog snažnih pješčanih oluja koje je pokrenuo tropski ciklon Narelle.

Do ovog neobičnog prizora došlo je kada su jaki vjetrovi podigli velike količine prašine bogate željezom visoko u atmosferu. Sitne čestice raspršuju plave, a propuštaju crvene talase svjetlosti, pa nebo poprima intenzivnu grimiznu nijansu i gotovo potpuno zaklanja sunce.

Stanovnici navode da je dnevno svjetlo nestalo za svega nekoliko minuta, vidljivost se svela gotovo na nulu, a zrak postao težak i zasićen prašinom.

Ciklon Narel (Narelle) je prethodno 20. marta pogodio Kejp Jork (Cape York) Peninsula, potom prošao kroz Sjevernu Teritoriju (Northern Territory), a zatim se ponovo ojačao nad Indijskim okeanom prije nego što je stigao do Zapadne Australije.

Iako prizor crvenog neba može djelovati zastrašujuće, stručnjaci ističu da ovakve pojave nisu rijetke.

Sličan slučaj zabilježen je 2009. godine, kada je nebo iznad Sidenja (Sydneya) bilo obojeno u narandžasto.

# VRIJEME
# AUSTRALIJA
# NEBO
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