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INSTITUCIONALNI SUKOB

Tel Aviv: Policajac pod istragom jer je Ben-Gvira nazvao "osuđenim kriminalcem"

Kontroverzni ministar, kojeg kritičari optužuju da pokušava policiju pretvoriti u „privatnu miliciju“, ima ukupno 13 pravosnažnih presuda

Itamar Ben Gvir. Pool / AP

B. S.

29.3.2026

Izraelski policajac suočava se s disciplinskim postupkom nakon što je ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira nazvao „osuđenim kriminalcem“, prenose mediji.

Interna policijska istraga zaključila je da takva izjava predstavlja politički stav, iako Ben-Gvir ima kriminalnu prošlost.

Kontroverzni ministar, kojeg kritičari optužuju da pokušava policiju pretvoriti u „privatnu miliciju“, ima ukupno 13 pravosnažnih presuda. 

One uključuju, između ostalog, podršku terorističkoj organizaciji, poticanje na rasizam, propagandu, učešće u neredima i oštećenje imovine.

U međuvremenu, glavna državna odvjetnica Gali Baharav-Miara podnijela je Vrhovnom sudu zahtjev za njegovu smjenu, navodeći nezakonito političko miješanje u rad policije i ugrožavanje demokratskog poretka.

Sud je razmatranje tog zahtjeva odgodio za 15. april.

# IZRAEL
# ITAMAR BEN GVIR
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