Tel Aviv: Policajac pod istragom jer je Ben-Gvira nazvao "osuđenim kriminalcem"

Izraelski policajac suočava se s disciplinskim postupkom nakon što je ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira nazvao „osuđenim kriminalcem“, prenose mediji.

Interna policijska istraga zaključila je da takva izjava predstavlja politički stav, iako Ben-Gvir ima kriminalnu prošlost.

Kontroverzni ministar, kojeg kritičari optužuju da pokušava policiju pretvoriti u „privatnu miliciju“, ima ukupno 13 pravosnažnih presuda.

One uključuju, između ostalog, podršku terorističkoj organizaciji, poticanje na rasizam, propagandu, učešće u neredima i oštećenje imovine.