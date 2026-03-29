U Islamabad stižu lideri četiri zemlje na razgovor o deeskalaciji sukoba Irana, SAD i Izraela

Ministri vanjskih poslova Egipta i Turske trenutno se nalaze u Pakistanu, a u narednim satima očekuje se dolazak ministra vanjskih poslova Saudijske Arabije radi četverostranih razgovora o regionalnim pitanjima, uključujući deeskalaciju sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom. Prije početka razgovora, zakazanih za nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu u Islamabadu, zabilježen je visok nivo sigurnosti.

Penzionisani general-major Muhamad Said (Muhammad Saeed), pakistanski vojni analitičar, izjavio je za CNN da nije realno očekivati da će razgovori brzo dovesti do proboja. On je naveo da bi se tokom diskusija moglo raditi na tome da se putem Pakistana prenesu poruke Iranu u ime rukovodstva zemalja Zaljeva. - Nadamo se da će postojati neka komunikacija koju Saudijci prenesu Iranu sa određenim uslovima, a ako Iran pristane, možda će Saudijci početi igrati vrlo proaktivnu ulogu u posredovanju i angažmanu sa Zapadom i SAD-om - dodao je.