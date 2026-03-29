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VISOK NIVO SIGURNOSTI

U Islamabad stižu lideri četiri zemlje na razgovor o deeskalaciji sukoba Irana, SAD i Izraela

Pakistan je dostavio Teheranu mirovni plan sa 15 tačaka koje je predložio Vašington

Islamabad, osiguranje pred sastanak lidera. Platforma X

B. S.

29.3.2026

Ministri vanjskih poslova Egipta i Turske trenutno se nalaze u Pakistanu, a u narednim satima očekuje se dolazak ministra vanjskih poslova Saudijske Arabije radi četverostranih razgovora o regionalnim pitanjima, uključujući deeskalaciju sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom.

Prije početka razgovora, zakazanih za nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu u Islamabadu, zabilježen je visok nivo sigurnosti.

Penzionisani general-major Muhamad Said (Muhammad Saeed), pakistanski vojni analitičar, izjavio je za CNN da nije realno očekivati da će razgovori brzo dovesti do proboja.

On je naveo da bi se tokom diskusija moglo raditi na tome da se putem Pakistana prenesu poruke Iranu u ime rukovodstva zemalja Zaljeva.

- Nadamo se da će postojati neka komunikacija koju Saudijci prenesu Iranu sa određenim uslovima, a ako Iran pristane, možda će Saudijci početi igrati vrlo proaktivnu ulogu u posredovanju i angažmanu sa Zapadom i SAD-om - dodao je.

Turska, članica NATO-a, saopćila je da je više projektila lansiranih iz susjednog Irana oboreno iznad njenog zračnog prostora od početka rata.

Saudijska Arabija svakodnevno trpi napade projektilima i dronovima iz Irana.

Pakistan, koji održava prijateljske odnose i sa SAD-om i sa Iranom, postao je ključni posrednik u trenutnoj diplomatskoj inicijativi i dostavio je Teheranu mirovni plan sa 15 tačaka koji je predložio Vašington (Washington).

# PENTAGON
# TEHERAN
# PAKISTAN
# ISLAMABAD
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