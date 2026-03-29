Kim Jong-un nadgledao test motora ICBM-a s povećanim potiskom u Sjevernoj Koreji

Kim Jong-un nadgledao je testiranje motora visokog potiska na kruto gorivo, a državne agencije Sjeverne Koreje ističu ovaj razvoj kao jačanje strateških vojnih sposobnosti zemlje.

Analitičari upozoravaju da testiranje pokazuje napore Pjongjanga da razvije rakete sposobne nositi više bojnih glava i dosegnuti kopno Sjedinjenih Država, prenosi France 24.

Najnovije testiranje

Sjevernokorejska novinska agencija KCNA navodi da je najnovije testiranje nadograđenog raketnog motora ključni korak u programu naoružanja.

Stručnjaci smatraju da će motori na kruto gorivo omogućiti lansiranje interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) uz minimalne pripreme i brže reagiranje.

KCNA ističe da je testiranje dio novog petogodišnjeg plana razvoja nacionalne obrane, no mjesto i datum nisu objavljeni.

Ovo je prvo službeno potvrđeno testiranje motora visokog potiska od septembra prošle godine, kada je postignut maksimalni potisak od 1971 kilonjutna.

Najnoviji test pokazao je povećani potisak od 2500 kilonjutna.

Ogroman domet

Hong Min kaže da razvoj pokazuje odlučnost Sjeverne Koreje da posjeduje projektile sposobne pogoditi mete širom svijeta.

- Povećani potisak ukazuje na namjeru da posjeduju ICBM-ove s globalnim dometom i sposobnost da nadvladaju protivraketnu obranu - dodaje.

Li Ho-rjung (Lee Ho-ryung) smatra da je Pjongjang već ovladao tehnologijom motora potrebnom za lansiranje raketa koje mogu dosegnuti kopno SAD-a.

- Pitanje više nije može li projektil dosegnuti Sjedinjene Države, već može li nositi više bojnih glava - pojašnjava.

Više bojnih glava

Takav projektil omogućava pogodak više ciljeva jednim lansiranjem i može zaobići odbrambene sisteme.

Projektil s više bojnih glava zahtijeva snažniji potisak zbog veće težine, a Sjeverna Koreja će morati izvesti probni let kako bi dokazala ovladavanje ovom tehnologijom.