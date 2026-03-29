U Izraelskom napadu na Liban poginulo troje novinara

U izraelskom napadu na automobil u južnom Libanu, poginula su trojica libanskih novinara, prenijela je u subotu libanska televizija Al Manar.

Reporter Al Manara, Ali Šaib, i reporterka Fatima Ftuni s televizije Al Majadin poginuli su kada je njihovo vozilo pogođeno.

Libanski ministar informiranja kasnije je potvrdio da je u napadu ubijen i Fatimin brat, snimatelj Mohamed Ftuni.

Al Manar je pod kontrolom libanske skupine Hezbolah koju podržava Iran, dok se Al Majadin smatra urednički usklađenim s iranskim saveznicima i pristašama u regiji.

Izraelska vojska saopćila je da je “eliminirala” Šaiba, kojeg su opisali kao “terorista” u Hezbolahovoj obavještajnoj jedinici koji je navodno izvještavao o lokacijama izraelskih vojnika u južnom Libanu.

Optužili su ga za “huškanje” protiv izraelskih vojnika i civila.