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RATNE ŽRTVE

U Izraelskom napadu na Liban poginulo troje novinara

U saopćenju se ne spominju ostale žrtve niti su dostavljeni dokazi koji bi potkrijepili tvrdnju da je Šaib bio član Hezbolaha

Tri novinara stradala u napadu Izraela. Platforma X

B. S.

29.3.2026

U izraelskom napadu na automobil u južnom Libanu, poginula su trojica libanskih novinara, prenijela je u subotu libanska televizija Al Manar.

Reporter Al Manara, Ali Šaib, i reporterka Fatima Ftuni s televizije Al Majadin poginuli su kada je njihovo vozilo pogođeno.

Libanski ministar informiranja kasnije je potvrdio da je u napadu ubijen i Fatimin brat, snimatelj Mohamed Ftuni.

Al Manar je pod kontrolom libanske skupine Hezbolah koju podržava Iran, dok se Al Majadin smatra urednički usklađenim s iranskim saveznicima i pristašama u regiji.

Izraelska vojska saopćila je da je “eliminirala” Šaiba, kojeg su opisali kao “terorista” u Hezbolahovoj obavještajnoj jedinici koji je navodno izvještavao o lokacijama izraelskih vojnika u južnom Libanu. 

Optužili su ga za “huškanje” protiv izraelskih vojnika i civila.

U saopćenju se ne spominju ostale žrtve niti su dostavljeni dokazi koji bi potkrijepili tvrdnju da je Šaib bio član Hezbolaha, navodi Reuters.

Hezbolah je odbacio izraelske optužbe, ističući u saopćenju:

- Lažne tvrdnje neprijatelja nisu ništa drugo nego izraz njegove slabosti i krhkosti, te očajnički pokušaj izbjegavanja odgovornosti za ovaj zločin.

Libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) opisao je novinare kao “civile koji su obavljali svoju profesionalnu dužnost.”

# NOVINARI
# IZRAEL
# LIBAN
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