Teheran uputio strašno upozorenje, tvrdi da je Iran spreman za američke marince

Hiljade američkih mornara i marinaca stiglo je na Bliski istok na ratnom brodu USS Tripoli, koji je prevezao oko 3.500 ljudi, transportne i jurišne borbene avione, te jurišna i taktička sredstva, objavila je Centralna komanda SAD.

Moguća kopnena invazija

Dolazak dolazi u kontekstu spekulacija o mogućoj američkoj kopnenoj invaziji, dok Washington Post navodi da su pripreme za takav potez u toku, prenosi Sky News.

Naglašeno je da bi eventualna operacija "ne bila dovoljna za potpunu invaziju" i mogla bi uključivati akcije specijalnih snaga i konvencionalnih pješadijskih jedinica.

Ostaje neizvjesno da li bi predsjednik Donald Tramp (Trump) odobrio neki od planova, s obzirom na ranije izjave da kopnena invazija predstavlja "gubljenje vremena" jer je Iran "već izgubio sve" te da "ne šalje trupe nigdje".

Trampova administracija

Trampova administracija planira slanje hiljada vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije američke vojske u regiju.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da bi rat mogao završiti u nekoliko sedmica i da SAD ne trebaju čizme na terenu za uspjeh.

S druge strane, Muhamed Bager Halibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) upozorio je da iranske oružane snage čekaju američke kopnene snage i da će kazniti regionalne partnere, dodajući da SAD javno pregovaraju, ali u tajnosti pripremaju kopneni napad.

Axios je izvijestio da se Halibaf pojavio kao ključna figura u nastojanjima Trampa da pokrene mirovne pregovore s Teheranom, iako je jedan visoki iranski zvaničnik to negirao.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je sinoćne zračne napade na dva vodeća univerziteta, dok Revolucionarna garda upozorava da neće mirno prihvatiti napade i da će izraelske univerzitete i američke ogranke u regiji smatrati "legitimnim metama".