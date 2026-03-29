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MOGUĆA KOPNENA INVAZIJA

Teheran uputio strašno upozorenje, tvrdi da je Iran spreman za američke marince

Rat bi mogao završiti u nekoliko sedmica i da SAD ne trebaju čizme na terenu za uspjeh, poručuje Rubio

Američki vojnici stigli na Bliski istok. Platforma X

B. S.

29.3.2026

Hiljade američkih mornara i marinaca stiglo je na Bliski istok na ratnom brodu USS Tripoli, koji je prevezao oko 3.500 ljudi, transportne i jurišne borbene avione, te jurišna i taktička sredstva, objavila je Centralna komanda SAD. 

Moguća kopnena invazija

Dolazak dolazi u kontekstu spekulacija o mogućoj američkoj kopnenoj invaziji, dok Washington Post navodi da su pripreme za takav potez u toku, prenosi Sky News.

Naglašeno je da bi eventualna operacija "ne bila dovoljna za potpunu invaziju" i mogla bi uključivati akcije specijalnih snaga i konvencionalnih pješadijskih jedinica. 

Ostaje neizvjesno da li bi predsjednik Donald Tramp (Trump) odobrio neki od planova, s obzirom na ranije izjave da kopnena invazija predstavlja "gubljenje vremena" jer je Iran "već izgubio sve" te da "ne šalje trupe nigdje".

Trampova administracija

Trampova administracija planira slanje hiljada vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije američke vojske u regiju. 

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da bi rat mogao završiti u nekoliko sedmica i da SAD ne trebaju čizme na terenu za uspjeh.

S druge strane, Muhamed Bager Halibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) upozorio je da iranske oružane snage čekaju američke kopnene snage i da će kazniti regionalne partnere, dodajući da SAD javno pregovaraju, ali u tajnosti pripremaju kopneni napad. 

Axios je izvijestio da se Halibaf pojavio kao ključna figura u nastojanjima Trampa da pokrene mirovne pregovore s Teheranom, iako je jedan visoki iranski zvaničnik to negirao.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je sinoćne zračne napade na dva vodeća univerziteta, dok Revolucionarna garda upozorava da neće mirno prihvatiti napade i da će izraelske univerzitete i američke ogranke u regiji smatrati "legitimnim metama". 

Državni mediji navode da Iran zahtijeva od SAD da osude bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka, 30. marta, do 12 sati, te da spriječe Izrael u napadima na univerzitete i istraživačke centre, što je prvi put da Iran prijeti napadom na američke i izraelske univerzitete.

Sky piše da SAD nemaju Plan B, što bi moglo značiti gubitak Tramp.

Urednik za međunarodna pitanja Dominik Vagorn (Dominic Waghorn), jedini britanski novinar u Iranu od početka rata, rekao je da Tramp pokreće rat koji ne može dobiti jer je podcijenio iranski otpor bombardovanju iz zraka.

Vagorn opisuje kako bombardovanje utječe na obične Irance, naglašavajući da "kultura otpora historijski centralna za perzijsku kulturu" nije bila uzeta u obzir. 

Američki analitičari očekivali su kratki rat sličan Venecueli i pad režima.

- Izgleda da nemaju plan B. Sada pokušavaju da ga smisle, ili Tramp pokušava pronaći izlaznu rampu - dodaje, ističući kontradiktornost Trumpovih izjava o postignutim promjenama režima koje su stvorile jači otpor nego što je bilo planirano.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
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