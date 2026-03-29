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KONTROVERZNA POHVALA

Tvrdnje američkog ministra: Tramp je tačno iscrtao sve granice država na Bliskom istoku

Uzeo je podmetač, okrenuo ga i markerom nacrtao savršenu mapu Bliskog Istoka, kaže Kenedi

Robert Kenedi. Platforma X

B. S.

29.3.2026

Na konzervativnoj konferenciji CPAC je jedan od govornika bio je ministar zdravlja Sjedinjenih Američkih Država Robert Kenedi (Robert F. Kennedy Jr), a njegov govor bio je posebno upečatljiv zbog "anegdote" koju je ispričao.

Naime, prema tvrdnji Kenedija, američki predsjednik zna nacrtati tačne granice država Bliskog istoka.

 - Tokom kampanje bio sam s njim u avionu, sjedili smo jedan naspram drugog jedući Mekdonalds (McDonald's), dok sam ja pio dijetalnu kolu, kada smo započeli razgovor o Siriji. Uzeo je podmetač, okrenuo ga i markerom nacrtao savršenu mapu Bliskog Istoka, zatim označio snagu trupa svake zemlje duž granica - rekao je Kennedy.

Kada je ovaj snimak pušten u javnost, korisnici društvenih mreža podsjetili su na slučaj čestitke koje je Tramp poslao osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu).

Na čestitki je bila nacrtana žena, a Tramp se branio tvrdnjom da "uopšte ne zna da crta".

U ostatku govora, Kenedi je hvalio predsjednika SAD.

- On ima enciklopedijsko, gotovo molekularno znanje o širokoj paleti vrlo eklektičnih interesa: muzici, Broadway predstavama, profesionalnom hrvanju, nogometu i gotovo svakom sportu, kao i o biznisu i Wall Streetu. Zna kako su ljudi zarađivali novac i koje su poslove sklapali, te neprestano priča jednu priču za drugom - rekao je.

Ipak, najveću pohvalu sačuvao je za kraj ovog govora.

- Moram reći i ovo: mislim da je moj ujak Džon Kenedi (John Kennedy) razumio upotrebu moći bolje od bilo kojeg predsjednika prije njega, a vjerujem da Tramp razumije upotrebu moći bolje od vjerovatno bilo kojeg predsjednika kojeg smo imali, barem od Ruzvelta (Roosevelta), a možda i u čitavoj američkoj historiji - rekao je Kenedi.

# DONALD TRUMP
# ROBERT KENNEDY
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