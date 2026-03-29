Tvrdnje američkog ministra: Tramp je tačno iscrtao sve granice država na Bliskom istoku

Na konzervativnoj konferenciji CPAC je jedan od govornika bio je ministar zdravlja Sjedinjenih Američkih Država Robert Kenedi (Robert F. Kennedy Jr), a njegov govor bio je posebno upečatljiv zbog "anegdote" koju je ispričao.

Naime, prema tvrdnji Kenedija, američki predsjednik zna nacrtati tačne granice država Bliskog istoka.

- Tokom kampanje bio sam s njim u avionu, sjedili smo jedan naspram drugog jedući Mekdonalds (McDonald's), dok sam ja pio dijetalnu kolu, kada smo započeli razgovor o Siriji. Uzeo je podmetač, okrenuo ga i markerom nacrtao savršenu mapu Bliskog Istoka, zatim označio snagu trupa svake zemlje duž granica - rekao je Kennedy.

Kada je ovaj snimak pušten u javnost, korisnici društvenih mreža podsjetili su na slučaj čestitke koje je Tramp poslao osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu).

Na čestitki je bila nacrtana žena, a Tramp se branio tvrdnjom da "uopšte ne zna da crta".

U ostatku govora, Kenedi je hvalio predsjednika SAD.

- On ima enciklopedijsko, gotovo molekularno znanje o širokoj paleti vrlo eklektičnih interesa: muzici, Broadway predstavama, profesionalnom hrvanju, nogometu i gotovo svakom sportu, kao i o biznisu i Wall Streetu. Zna kako su ljudi zarađivali novac i koje su poslove sklapali, te neprestano priča jednu priču za drugom - rekao je.