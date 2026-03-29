Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FRANCUSKU PREDSJEDNIK

Makron upozorava: Izrael krši status svetih mjesta u Jeruzalemu

Slobodno obavljanje vjerskih obreda u Jeruzalemu mora biti zagarantovano za sve religije, rekao je

Emanuel Makron. Anadolija

S. S.

29.3.2026

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je danas odluku Izraela da spriječi latinskog patrijarha Jeruzalema da uđe u Crkvu Svetog groba kako bi proslavio misu na Cvjetnu nedjelju, jednu od najsvetijih ceremonija u kršćanskom kalendaru.

- Osuđujem ovu odluku izraelske policije, koja se nadovezuje na zabrinjavajući porast kršenja statusa svetih mjesta u Jerusalemu - napisao je Macron na društvenoj platformi X sa sjedištem u SAD.

Izražavajući podršku patrijarhu, kardinalu Pierbattisti Pizzaballi, Makron je također poručio: "Slobodno obavljanje vjerskih obreda u Jeruzalemu mora biti zagarantovano za sve religije".

U saopštenju Latinske patrijaršije Jerusalema navodi se da je Pizzaballa, zajedno s kustosom Svete zemlje, ocem Francescom Ielpom, zaustavljen dok je privatno išao prema crkvi te je bio "prisiljen da se vrati“.

Patrijarhat je saopštio da ovaj incident predstavlja prvi put u nekoliko stoljeća da su crkveni lideri spriječeni da proslave Cvjetnu nedjelju u Crkvi Svetog groba, jednom od najsvetijih kršćanskih mjesta.

# EMMANUEL MACRON
# IZRAEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.