Makron upozorava: Izrael krši status svetih mjesta u Jeruzalemu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je danas odluku Izraela da spriječi latinskog patrijarha Jeruzalema da uđe u Crkvu Svetog groba kako bi proslavio misu na Cvjetnu nedjelju, jednu od najsvetijih ceremonija u kršćanskom kalendaru.

- Osuđujem ovu odluku izraelske policije, koja se nadovezuje na zabrinjavajući porast kršenja statusa svetih mjesta u Jerusalemu - napisao je Macron na društvenoj platformi X sa sjedištem u SAD.

Izražavajući podršku patrijarhu, kardinalu Pierbattisti Pizzaballi, Makron je također poručio: "Slobodno obavljanje vjerskih obreda u Jeruzalemu mora biti zagarantovano za sve religije".

U saopštenju Latinske patrijaršije Jerusalema navodi se da je Pizzaballa, zajedno s kustosom Svete zemlje, ocem Francescom Ielpom, zaustavljen dok je privatno išao prema crkvi te je bio "prisiljen da se vrati“.

Patrijarhat je saopštio da ovaj incident predstavlja prvi put u nekoliko stoljeća da su crkveni lideri spriječeni da proslave Cvjetnu nedjelju u Crkvi Svetog groba, jednom od najsvetijih kršćanskih mjesta.