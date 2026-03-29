Dramatičan susret: Američki borbeni avion izbjegao projektil nad Iranom

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju blizak susret američkog borbenog aviona F/A-18 Super Hornet i projektila ispaljenog iz prijenosnog protuzračnog sustava u blizini luke Chabahar, na jugoistoku Irana, uz obalu Omanskog zaljeva i nedaleko od granice s Pakistanom.

Prema analizi snimaka, avion je djelovao na maloj visini radi veće preciznosti napada na ciljeve na tlu, što istovremeno povećava rizik od udara projektila. Snimka prikazuje trenutak kada projektil eksplodira tik iza letjelice, što sugeriše na izbjegavanje direktnog pogotka, bilo da se radi o vještom manevru pilota ili pukoj sreći.

Iranska Revolucionarna garda tvrdila je da je avion pogođen i srušen u Indijski okean, dok je američko Središnje zapovjedništvo odbacilo navode o rušenju, ali nije komentarisalo moguća oštećenja.