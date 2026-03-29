Iran aktivirao operaciju "Janfada": Poziv građanima na odbranu domovine

Dok tenzije na Bliskom istoku dostižu kritičnu tačku, Iran je pokrenuo sveobuhvatnu kampanju regrutacije dobrovoljaca pod nazivom "Janfada" (Žrtvovanje života). Prema izvještajima The Wall Street Journal, ovaj potez dolazi uslijed straha iranskih vlasti od mogućeg kopnenog napada predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama.

Građani širom Irana tokom dana primili su tekstualne poruke na mobilne uređaje u kojima se pozivaju na odbranu domovine, uz upozorenje o, kako vlasti u Teheranu navode, "američko-cionističkim prijetnjama". Kampanja ima za cilj okupiti civilno stanovništvo i ojačati redove paravojnih formacija, stvarajući atmosferu mobilizacije neviđene decenijama.

U strateški važnom gradu Isfahanu i okolnim područjima primjetno je prisustvo maskiranih jedinica snaga sigurnosti, kontrolnih punktova na ključnim saobraćajnicama i patrola u punoj opremi. Isfahan je dom vojnih i nuklearnih postrojenja, zbog čega je pod strogim nadzorom.

Analitičari smatraju da ovakvi potezi služe dvostruko, psihološki pripremaju naciju za ratno stanje i šalju poruku odvraćanja upućenu Washingtonu i njegovim saveznicima. Iako zvanični Washington nije potvrdio planove o invaziji, gomilanje vojnih snaga u regiji ukazuje na povećan rizik od direktnog sukoba.