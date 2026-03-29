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REPARACIJE

Emirati od Irana traže nadoknadu štete i čvrste garancije nakon napada

Diplomatski savjetnik upozorava na obmanu i potrebu političkog rješenja

Instagarm

B. A.

29.3.2026

Anvar Gargaš (Anwar Gargash), diplomatski savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, izjavio je da svako političko rješenje u vezi s iranskim napadima na zaljevske zemlje mora uključivati jasne garancije za sprječavanje buduće agresije i reparacije za nanesenu štetu.

- Svako rješenje koje se bavi iranskom agresijom protiv arapskih država Zaljeva mora obavezati Iran na naknadu štete civilnim i vitalnim objektima, poštivanje principa neagresije i sprečavanje budućih kršenja - rekao je Gargaš.

Prema njegovim riječima, Iran je prethodno obmanuo susjedne zemlje u vezi sa svojim namjerama, uprkos naporima da se izbjegne eskalacija sukoba.

- Pokazao je unaprijed planiranu agresiju, što čini ove mjere ključnim za zaštitu sigurnosti regije - dodao je on.

Gargaš je istakao potrebu za sveobuhvatnim i dugoročnim diplomatskim pristupom kako bi se osigurala trajna stabilnost u Zaljevu, upozoravajući da privremene mjere mogu dovesti do dugotrajne nestabilnosti.

# IRAN
# UAE
# ANWAR GARGASH
# NADOKNADA ŠTETE
# GARANCIJE
# NAPADI
# REPARACIJE
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