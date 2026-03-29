Video / Jahja Muhasilović: Iran ima rakete s kojima može gađati Evropu, pitanje je koliko će Turska biti neutralna

U novom izdanju “Avazovog intervjua” gost je bio Jahja Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa, koji je govorio o trenutnoj situaciju na Bliskom istoku.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' – Trenutno zvaničnih pregovora nema. Iza kulisa najvjerovatnije postoji određena komunikacija. Ono što su drugi ratovi pokazivali, pa i ovaj, koliko god na terenu situacija bila zaoštrena uvijek postoji neki diplomatski kanal kako stvari ne bi totalno izmakle kontroli. Vjerujem da postoji određena komunikacija između SAD i Irana, sumnjam da ima između Izraela i Irana, ali vjerovatno Amerikanci obavljaju taj dio posla za Izraelce.

2' – Izrael vrši ogroman pritisak da se ne prestane sa ovim ratom. Iranci su se već dva puta opekli gdje su bili napadnuti u toku pregovora u trenucima kada su Amerikanci tvrdili da je dogovor blizu. Ne vjerujem da će se Iranci treći put prekalkulisati dok ne dobiju čvrste garancije od SAD da će povući trupe iz regije, podici sankcije i druge ustupke uraditi što se u ovom trenutku ne čini realnim.

3' – Ukoliko bi to uradili Amerikanci, to bi bila kapitulacija i Sjedinjenih Država i Izraela. Njima ne pada na pamet da pristanu na tako nešto. To dovodi Trampa u vrlo nezavidnu poziciju jer se nije desila ta brza pobjeda, a Iran je pružio nevjerovatan otpor. S druge strane Iran je krenuo u strategiju gađanja cijele regije i u stvaranje globalnog haosa i globalne energetske krize kroz zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Amerikanci nisu vjerovali da Iran može ovako dugo držati Hormuz pod blokadom.

4' – Amerikanci su očekivali da će za nekoliko dana srušiti režim, da će ih tako jako udariti da će to unutrašnje nezadovoljstvo koje postoji unutar Irana natjerati režim da padne. Ohrabrile su ih demonstracije prije rata, međutim nakon napada došlo je do konsolidacije populacije unutar Irana. To je faktor iznenađenja i faktor koji je odužio cijeli ovaj sukob.

5' – Treći problem za Trampa je što se približavaju tzv. “midterm izbori”, izbori za američki Kongres. Tramp ne želi da izgubi podršku Kongresa.

6 – Amerikanci upravo sada improvizuju. Pokušavaju da se izvuku iz krize i to im niko ne uspjeva. Druga stvar je što pokušavaju da delegiraju odgovornost na način da oforme koaliciju. Međutim u tu koaliciju NATO članice i njihovi strateški partneri ne žele da se odazovu jer ne vide interes zašto bi njihovi vojnici ginuli u ovom ratu.

7' – Zadnje rješenje do kojeg je Tramp došao je da se aktivno uključe arapske zaljevske zemlje koje su pod direktnim udarima Irana. Ukoliko i dođe do nekog saveza to bi moglo biti po abrahamskom modelu. Tramp je svjestan toga da bez kopnene ofanzive ovaj rat ne može dobiti.

8' – Ja mislim da je kopnena ofanziva suluda ideja, jer je iranska topografija vrlo nezgodna. Iran je zemlja od 93 miliona stanovnika i zemlja koja ima nevjerovatnu nacionalnu mobilizovanost i volju za rat u ovom trenutku tako da bilo bi potrebno nekoliko miliona američkih, izraelskih i aparskih vojnika da bi oni eventualno mogli naštetiti Iranu.

9' - Kopnena invazija je neizvodiva. Svako ko potpiše takvu operaciju je potpisao nešto što je desetostruko gore od Vijetnama ili Afganistana. Ne vjerujem da su američki vojnici do te mjere spremni da se žrtvuju za Izrael.

10' – Ukoliko bi neko potpisao kopnenu invaziju, potpisao bi ozbiljnu kapitulaciju i bruku za američku vojsku na Bliskom istoku, jer u ovakvim okolnostima Iran je neosvojiv. Ne treba potcijeniti da je Iran pod ozbiljnim udarom i da trpi ozbiljne gubitke i civilne i ifrastrukturne.

11' – Za Iran je mnogo gore da rat naglo stane. Ukoliko rat naglo stane, svo nezadovoljstvo koje se godinama akumulira, koje je intenzivirano nakon Dvanaestodnevnog rata, samo će buknuti onog trenutka kada Iranci shvate da nema vanjskog pritiska.

12' – Buknuli bi ozbiljni protesti u Iranu jer Iran mimo ovog rata nije u dobroj situaciji, nije bio godinama zbog zbog američkih sankcija, ali sada su u još težoj situaciji.

13' – Rusija je dosta oslabljena u toj regiji. Nisu se pokazali kao dovoljno solidarni sa Iranom jer ipak je Iran njima u Ukrajini dao konkretnu pomoć. Iran je vrlo bitan za Kinu sa više aspekata.

14' – Kina ukoliko adekvatnije i konkretnije ne pomogne Iranu bojim se da će preskočiti ovaj voz jer trenutno je na sceni formiranje novog Bliskog istoka. Ukoliko Kina propusti vagon bojim se da u budućnosti neće biti faktor.

15' – Sve zemlje kalkulišu, nijedna zemlja ne želi gubitke, međutim bez žrtve ne može se postati velika sila. Saudijska Arabija se može smatrati regionalnom silom, Emirat već i ne. Sada će spasnuti sve vanjskopolitičke operacije UAE i mislim da to i nije loše, jer mislim da su Emirati vodili jednu poprilično malignu vanjsku politiku.

16' – Nestanak Ujedinjenih Arapskih Emirata sa vanjskopolitičke scene je jedan od pozitivnih rezultata ovog rata. Saudijskoj Arabiji nije baš drago što moraju ići u ovaj sukob. Pokušali su da se pomire sa Iranom, ali od tog pomirenja nema ništa.

17' – Turska je vrlo oprezna. Turska je svjesna da ukoliko sukob potraje da će dovesti do slabljenja svih regionalnih sila, ponajviše Izraela, Irana i arapskih zemalja, što oni vide kao priliku da isplivaju kao regionalni hegemon. I ukoliko se ne uključe u sukob ja vjerujem da će tako i isplivati. Zato se mnogi svim silama trude da uključe Tursku u ovaj sukob. Imali ste određene raketne napade prema Turskoj i mislim da su oni išli isključivo u svrhu uključivanja Turske u sukob.

18' – Situacija je vrlo složena i za samu Tursku, ako i za druge regionalne sile, međutim mislim da je za Tursku situacija trenutno najpovoljnija. Svi se nude da budu medijatori pregovora, ali na kraju će biti ona zemlja koja ostane neutralna. Oman se nudio i to jedna od rijetkih zemalja kojoj Iran vjeruje. Katar se nudio međutim, Iranci ne vjeruju do te mjere Kataru.

19' – Katar i Oman su bili mete napada i oni ne mogu biti medijatori. Pakistan isto tu nije logičan. Ostaje jedino Turska u regiji ukoliko ostanu po strani. Ukoliko ostanu neutralni mislim da bi oni bili najlogičniji medijatori ovog sukoba.

20' – Može biti neka država koja uopšte nam veze sa regijom. Možda se Egipat u nekom trenutku ponudi. Izrael pokušava da se teritorijalno proširi.

21' – Oni imaju ambiciju da se teritorijalno prošire, alii h i okolnosti na to tjeraju jer većina Jevreja živi u dijaspori.

22' – Gdje god je Izrael zadnjih godina bio vojno involviran, oni su anektirali taj dio.

23' – Izrael ima ogromnu zaleđinu. Dvije su stvari koje Izraelu daju prednost nad drugima, jedno su Sjedinjene Američke Države, a drugo je dobra obavještajna služba.

24' – Bez SAD, Izrael ne bi imao ni petinu ove snage koju ima i definitivno ne bi mogao voditi rat protiv Irana. Izrael je slab bez saveznika.

25' – Iran bi porazio Izrael u ovom ratu da nemaju saveznike. Kapaciteti Irana se rapidno smanjuju ali oni konstantno proizvode i dopunjavaju i uvoze sa strane.

26' – Iran definitivno ima kapacitete da nastavi sukob, ali očekujem u narednom periodu smanjivanje inteziteta ovog sukoba. Možda će biti 20 posto od onoga sa početka, ali je to sasvim dovoljno da naštete Izraelu.

27' – Činjenica da Iran nastavlja blokadu Hormuza će produbiti krizu. Oni su svjesni da mogu nastaviti sa manjim intezitetom, ali da isti efekat izazivaju. Ovo nije ni blizu koliko daleko ovaj sukob može otići. Još uvijek sve strane limitirano djeluju. Mogu Amerikanci još jače udariti, ali mogu i Iranci. Iran ima takve rakete koje mogu gađati Evropu. Iran sad u ovom trenutku da odluči gađati Evropu, kako će im odgovoriti?

28' – Iran ima dovoljno karata da dodatno eskalira situaciju, što može izazvati domino efekat u regiji i svijetu. Davno smo ušli u regionalni rat, sad je pitanje hoćemo li ući u globalni rat.

29' – Ima jako puno neuralgičnih tačaka koje se mogu dići. To bi uvlačilo jednu za drugom države svijeta u rat.

30' – SAD i Izrael shvatili da ubistvom visokih iranskih zvaničnika ne postižu mnogo, ali će nastaviti da ih ubijaju, jer obezglavljivanje lidera izaziva određenu štetu. Iran se ne može sasuti kao kula od karata ubistvom vrhovnog vođe. Amerikanci previđaju da je Iran prije svega složen sistem.

31' – Ušli smo u složenu eru i ne vjerujem da će sukob brzo prestati. Može samo doći do smanjivanja inteziteta.

32' – Mislim da će se rat proširiti na druge regionalne zemlje i imat ćemo ozbiljnu energetsku krizu. Osjećaj nesigurnosti će se pojačati. U konačnici neke od država neće više postojati.

33' – Generalni rat na Bliskom istoku mnoge države u regiji neće preživjeti.

34' – Ući ćemo u novi Bliski istok. Mislim da će se saveznici koje Izrael ima u jednom trenutku promijeniti.

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