Netanjahu: Iran, Hezbolah i Hamas više nisu isti

Nakon sastanka u štabu Sjeverne komande izraelske vojske u Safedu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske operacije ostavljaju ozbiljne posljedice po vlast u Teheranu, stvarajući, kako je naveo, vidljive pukotine u režimu.

– Iran više nije isti. Hezbolah više nije isti. Hamas više nije isti – poručio je, naglasivši da se ove strukture trenutno bore za opstanak.

Istakao je da je inicijativa sada na strani Izraela.

– Umjesto da oni iznenađuju nas, mi iznenađujemo njih. Mi smo ti koji djelujemo, napadamo i vodimo operacije duboko na njihovoj teritoriji – kazao je.

Netanjahu je istovremeno najavio širenje vojne ofanzive na jugu Libana, gdje izraelske snage gađaju položaje Hezbolaha. Potvrdio je da je izdao naredbu za dodatno proširenje postojeće sigurnosne tampon-zone, uz cilj značajne promjene sigurnosne situacije na tom području.

– Naredio sam daljnje širenje sigurnosne tampon-zone. Odlučni smo da temeljito promijenimo situaciju na sjeveru – rekao je u videoobraćanju iz baze Sjeverne komande.

Dodao je da je krajnji cilj jačanje sigurnosti Izraela duž sjeverne granice.