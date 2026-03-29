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REAKCIJA

Meloni osudila potez Izraela da se spriječi ulazak svećenika u Crkvu Svetog groba: To je uvreda za vjernike

Reakcije zbog zabrane mise tokom Cvjetnice u Jerusalemu

Giorgia Meloni. Facebook

B. A.

29.3.2026

Izraelska policija spriječila je kardinala Pjerbatistu Picabalu (Pierbattista Pizzaballa) i kustosa Frančeska Jelpa (Francesco Ielpo) da uđu u Crkvu Svetog groba u Jeruzalemu na misu na Cvjetnicu, nakon čega su ih prisiljavali da se vrate.

Latinski patrijarhat ovaj potez nazvao je ozbiljnim kršenjem vjerskih sloboda tokom Velike sedmice, dok je papa Lav (Pope Leo) izrazio solidarnost s kršćanima na Bliskom istoku pogođenim sukobima.

Premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) osudila je ovaj potez, nazvavši ga uvredom za katoličke vjernike. Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je izraelskog ambasadora na razgovor i zatražio objašnjenje.

Oglasio se i premijer Španije Pedro Sančez (Pedro Sánchez), koji je potez nazvao neopravdanim napadom na vjerske slobode, ističući da bez tolerancije nije moguć suživot.

Ovaj događaj dodatno je pojačao tenzije u regiji, dok međunarodni akteri pozivaju na poštivanje vjerskih prava i međunarodnog prava.

# JERUSALEM
# MISA
# REAKCIJA
# GIORGIA MELONI
# CRKVA SVETOG GROBA
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