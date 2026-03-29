Pakistanski šef diplomatije najavio da će biti domaćini pregovora između SAD i Irana

Pakistan je preuzeo ključnu ulogu posrednika u jednom od najvažnijih globalnih diplomatskih procesa. Ministar vanjskih poslova Pakistana, Išak Dar (Ishaq Dar), potvrdio je da obje strane, Sjedinjene Američke Države i Iran, imaju povjerenja u Islamabad kao neutralno tlo za dijalog koji bi mogao smiriti trenutne tenzije.

Prvi krug razgovora u Islamabadu trebao bi definisati stabilnost plovnih puteva, ali i šire geopolitičke odnose Washingtona i Teherana. Pakistan je već predložio iranskoj strani američki dokument od 15 tačaka, koji postavlja okvir za sveobuhvatno rješenje sukoba, destabilizujući globalno tržište energenata i sigurnost na Bliskom istoku.

Regionalne sile, uključujući Saudijsku Arabiju, Tursku i Egipat, izrazile su punu podršku inicijativi Pakistana. Pojedini izvještaji sugerišu da bi američku delegaciju mogao predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), kojeg iranska strana vidi kao pragmatičnog sagovornika.

Dar je istakao da Islamabad stavlja sve svoje diplomatske i logističke kapacitete na raspolaganje i naglasio: "Pakistanu bi bila čast biti domaćin pregovorima koji teže trajnom miru."

Očekuje se da će ishod prvog kruga razgovora u velikoj mjeri utjecati na budućnost regionalne sigurnosti i stabilnost međunarodnih plovnih puteva.