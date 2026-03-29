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"TEŠKO JE TO OPRAVDATI"

Nižu se osude: I američki ambasador kritikovao odluku Izraela da se spriječi ulazak svećenika u Crkvu Svetog groba

Prema važećim pravilima, okupljanja do 50 ljudi dozvoljena su samo ako se u blizini nalazi sklonište do kojeg se može brzo stići

Majk Hakabi. AP

S. S.

29.3.2026

Američki ambasador Majk Hakabi kritikovao je odluku Izraela da spriječi visoke predstavnike Katoličke crkve da na Cvjetnicu prisustvuju bogosluženju u Crkvi Svetog groba, ocijenivši da je takav potez teško razumjeti i opravdati.

Reagujući putem društvene mreže X, naveo je da je zabrana ulaska latinskom patrijarhu, kardinalu Pjerbatisti Picabali, kao i još trojici svećenika, pretjerana i da već izaziva ozbiljne reakcije širom svijeta.

Hakabi je podsjetio da važeće smjernice ograničavaju okupljanja na najviše 50 osoba, te naglasio da su četvorica predstavnika Katoličke crkve bili daleko ispod tog limita. Iako izraelske vlasti tvrde da je odluka donesena iz sigurnosnih razloga, on ističe da se vjerski objekti u Jerusalemu "uključujući crkve, sinagoge i džamije" pridržavaju istih pravila.

– Zabraniti patrijarhu ulazak u crkvu na Cvjetnicu radi privatne ceremonije zaista je teško opravdati – poručio je Hakabi, dodajući da je Izrael najavio saradnju s patrijarhom kako bi se pronašlo rješenje za sigurno održavanje obreda tokom Velike sedmice.

Prema važećim pravilima, okupljanja do 50 ljudi dozvoljena su samo ako se u blizini nalazi sklonište do kojeg se može brzo stići, ali nije poznato postoji li takav prostor u blizini Crkve Svetog groba.

# IZRAEL
# SAD
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