Vojni vrh SAD u Izraelu: Razgovarali o smanjenju iranskog utjecaja u regiji

Komandant američke Centralne komande (CENTCOM), admiral Brad Cooper, boravio je u službenoj posjeti Izraelu, gdje je razgovarao s general-pukovnikom Eyalom Zamirom, direktorom izraelskog Ministarstva odbrane.

Kako je saopćeno, u fokusu susreta bila je operativna saradnja u suprotstavljanju iranskom uticaju u regiji. Posebna pažnja posvećena je koordinaciji aktivnosti usmjerenih na iransku vojnu infrastrukturu, naročito kapacitete koji se dovode u vezu sa snabdijevanjem oružjem militantnih grupa širom Bliskog istoka.

Posjeta dolazi u trenutku pojačanih tenzija i dodatno potvrđuje bliske vojne veze Washingtona i Tel Aviva. Iz obje strane poručeno je da ostaje prioritet zajedničko djelovanje s ciljem suzbijanja iranskih balističkih i programa bespilotnih letjelica.