Dron se približio avionu u kojem je bio Tramp: Uslijedila je brz reakcija

Let drona u blizini međunarodnog aerodroma Palm Bič izazvao je privremeni haos u zračnom saobraćaju u trenutku kada je avion Air Force One, s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, uzlijetao. Zbog sigurnosne prijetnje odmah je obustavljen sav promet na aerodromu, a u zrak su podignuti helikopteri kako bi provjerili situaciju.

Putnici na jednom od letova kompanije Delta tokom leta su obaviješteni o incidentu, uz napomenu da se dron opasno približio predsjedničkom avionu. Zbog toga su svi ostali letovi privremeno zaustavljeni dok se nije procijenilo da je prostor siguran. Air Force One je u međuvremenu bez problema poletio, nakon čega je saobraćaj normalizovan.

Nije bilo povrijeđenih, a nadležne institucije, uključujući Federalnu upravu za zrakoplovstvo (FAA) i američku Tajnu službu, još se nisu zvanično oglasile o ovom događaju.

Podsjeća se da Trump često boravi u svom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Biču, koje je i ranije bilo u fokusu sigurnosnih incidenata. Tokom februara, naoružani muškarac koji je pokušao ući u perimetar tog kompleksa ubijen je u intervenciji agenata Tajne službe i lokalne policije, dok se predsjednik tada nalazio u Washingtonu.