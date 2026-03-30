Eksplozija nasilja na Haitiju: Bande haraju gradovima, pale kuća i ostavljaju tijela razasuta na ulicama

U centralnom haićanskom gradu Petite-Rivière de l’Artibonite jedna od moćnih bandi ušla je u oružani sukob s grupom mještana koji su preuzeli ulogu straže, potvrdili su za Associated Press regionalni zvaničnici.

Pohod bande Gran Grif ostavio je krvava tijela razasuta ulicama naselja Jean-Denis. Bande su palile kuće i ostavile civilno stanovništvo u stanju šoka.

Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi ubijeno u napadu. Masakr je samo najnoviji zločin u državi koja je već pet godina na koljenima zbog eskalacije nasilja bandi nakon atentata na predsjednika Jovenela Moisea 2021. godine.

Oko 2023. godine u karipskoj državi počele su nicati grupe građana koje su samoinicijativno preuzele pravdu u svoje ruke, pokušavajući da uzvrate udarac bandama koje iscrpljuju Haiti. Talas brutalne osvete dodatno je zakomplicirao sukob u Haitiju, dok međunarodne snage istovremeno pokušavaju smiriti stanje u zemlji.

Te grupe često blokiraju čitave kvartove, kamenuju i odsijecaju udove osumnjičenim članovima bandi, obezglavljuju ih i spaljuju, ponekad dok su još živi.

Istovremeno, banda Gran Grif nastavlja sijati teror u regiji Artibonite na Haitiju, u kojoj se nalazi Petite-Rivière de l’Artibonite. Banda Gran Grif bila je među brojnim haićanskim bandama koje je prošle godine administracija Donalda Trampa (Trump) proglasila stranim terorističkim organizacijama.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, riječ je o najvećoj bandi u toj regiji, odgovornoj za 80 posto smrtnih slučajeva civila. Masakrirali su i silovali civile, uključujući i maloljetnicu, primorali hiljade ljudi da napuste svoje domove i raskomadali žrtve, navodi organizacija.