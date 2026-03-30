Izraelska vojska suspendovala rezervni bataljon nakon napada na ekipu CNN-a

Izraelska vojska je obustavila sve operativne zadatke rezervnog bataljona koji je bio uključen u privođenje i napad na ekipu CNN-a u selu Tayasir na Zapadnoj obali prošle sedmice. Jedinica je potom povučena s terena i poslana na dodatnu obuku.

Prema saopćenju izraelske vojske, rezervni bataljon, sastavljen od stotina rezervista koji su ranije služili u ultraortodoksnom bataljonu Netzah Yehuda, odmah je povučen sa Zapadne obale i do daljnjeg će biti raspoređen na obuku. Disciplinsku mjeru donio je načelnik Generalštaba, general Eyal Zamir, svega oko 48 sati nakon što je CNN objavio prilog o incidentu.

Privedena ekipa

Incident se dogodio u četvrtak u palestinskom selu Tayasir, gdje je CNN-ov novinar Džeremi Dajmond (Jeremy Diamond) sa ekipom izvještavao o posljedicama nasilnog napada doseljenika koji su podigli ilegalno naselje u tom mjestu. Tokom intervencije vojnika, jedan od njih je stavio CNN-ovog fotoreportera Kirila Teofilosa (Cyril Theophilos) u zahvat oko vrata, oborio ga na tlo i oštetio mu kameru, nakon čega je ekipa privedena.

U saopćenju vojske navedeno je: "Bataljon će ostati u rezervnom sastavu i proći kroz proces usmjeren na jačanje njegovih profesionalnih i etičkih temelja. Bataljon će nastaviti operativnu aktivnost po završetku ovog procesa i u skladu s odlukom komandanta Centralne komande".

Vojni zvaničnik je dodao da će dodatne mjere biti poduzete protiv pojedinih vojnika umiješanih u incident.

Teška kršenja prava

Suspendovani bataljon predstavlja rezervni sastav bataljona Netzah Yehuda, pješadijske jedinice prvobitno formirane radi integracije ultraortodoksnih Jevreja u Izraelske odbrambene snage (IDF), uz prilagođavanje vjerskim pravilima poput rodne segregacije i strogog vjerskog prakticiranja.

Posljednjih godina, jedinica stacionirana uglavnom na Zapadnoj obali privlači pripadnike radikalnih desničarskih doseljeničkih grupa, među kojima je i grupa "Hilltop Youth".

Administracija američkog predsjednika Džo Bajdena (Joe Biden) 2024. godine razmatrala je uvođenje sankcija bataljonu Netzah Yehuda zbog teških kršenja ljudskih prava nad Palestincima, uključujući izvještaje o ubistvima, premlaćivanjima i drugim oblicima zlostavljanja. Plan je odbačen nakon što je Izrael dostavio informacije prema kojima je unutar IDF-a preduzeo korektivne mjere.