Vlada Izraela odobrila rekordnih 45,8 milijardi dolara za odbranu

Vlada Izraela odobrila je budžet za fiskalnu 2026. godinu u ukupnom iznosu od 270 milijardi dolara, pri čemu je Ministarstvu odbrane dodijeljen rekordnih 45,8 milijardi dolara, uz dodatna sredstva predviđena za pokrivanje ratnih troškova.

Knesset je u ponedjeljak ujutro glasao za usvajanje najvećeg državnog budžeta u historiji Izraela, čime je budžet za odbranu povećan na neviđene nivoe usred rata s Iranom i poslane milijarde šekela obrazovnim institucijama Haredi i drugim prioritetima vladajuće koalicije.

Glasanje je spriječilo prijevremene izbore, koji bi bili pokrenuti ako budžet ne bi bio usvojen prije zakonski propisanog roka.

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich) je vojni budžet nazvao "jezgrom" ratnog budžeta, naglašavajući da će omogućiti Izraelu da "dramatično poboljša naš geopolitički i diplomatski položaj" i "razmontira i ponovo izgradi Bliski istok". On je dodao da "ovaj budžet omogućava državi da pobijedi".

Ranije ovog mjeseca vlada je odobrila linearni rez od tri posto za sva ministarstva, izuzev Ministarstva odbrane, kako bi se obezbijedilo dodatnih devet milijardi dolara za ratnu potrošnju.