Netanjahu se oglasio nakon skandala s kardinalom u Jerusalemu: "Iran gađao sveta mjesta"

U Jerusalemu je izbio skandal nakon što su izraelske snage sigurnosti spriječile kardinala Pijerbatistu Picabalu (Pierbattistu Pizzaballu) da uđe u Crkvu Svetog groba kako bi predvodio misu. Nakon brojnih osuda koje su uslijedile od više državnih zvaničnika, oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

On je u objavi na društvenoj mreži X rekao kako je ulaz kardinalu zabranjen iz "sigurnosnih" razloga.

- Naložio sam nadležnim vlastima da kardinalu, latinskom patrijarhu, omoguće potpuni i trenutni pristup Crkvi Svetog groba u Jerusalemu. Tokom proteklih nekoliko dana, Iran je više puta gađao sveta mjesta sve tri monoteističke religije u Jerusalemu balističkim raketama. U jednom napadu, fragmenti raketa pali su nekoliko metara od Crkve Svetog groba - pojasnio je Netanjahu.

Ističe kako su snage sigurnosti htjele "zaštititi" vjernike.

- Da bi zaštitio vjernike, Izrael je zatražio od pripadnika svih vjera da se privremeno uzdrže od bogosluženja na kršćanskim, muslimanskim i židovskim svetim mjestima u Starom gradu Jerusalema. Danas je, iz posebne zabrinutosti za svoju sigurnost, kardinal Picabala zamoljen da se suzdrži od održavanja mise u Crkvi Svetog groba - poručio je.

Naglasio je kako razumije zabrinutost vjernika.

- Iako razumijem ovu zabrinutost, čim sam saznao za incident s kardinalom Picabalom, naložio sam vlastima da omoguće patrijarhu da održava službe kako želi - zaključio je.

Odluku Izraela kritikovao je i mađarski premijer Viktor Orban.

- Ovo je neprihvatljivo za nas kao kršćane, čak i uzimajući u obzir ratnu situaciju i opće sigurnosne mjere. Ne smijemo dozvoliti da rat isključi sljedbenike bilo koje religije iz našeg zajedničkog svetog grada, Jerusalema - rekao je mađarski premijer.