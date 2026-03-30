Izraelski šef diplomatije: Liban je virtualna država koju je, u praksi, okupirao Iran

Na mreži X, osvrnuo se Sar i na rok za protjerivanje ambasadora, a koji je propisala vlast u Libanu. Rok je istekao 29. marta.

- Prošle sedmice, libansko Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je iranskog ambasadora "personom non grata" i postavilo rok za njegovo protjerivanje iz Libana. Taj rok je istekao jučer, 29. marta. Jutros, iranski ambasador ispija kafu u Bejrutu, ismijavajući 'zemlju domaćina'. Ministri Hezbolaha također nastavljaju služiti u libanskoj vladi - naveo je.

Također, poručio je kako je Liban "virtualna država".

- Liban je virtualna država koju je, u praksi, okupirao Iran. To je vidljiva okupacija o kojoj gotovo niko ne govori. Pet hiljada projektila, raketa i dronova ispaljeno je na Izrael s libanonske teritorije od 2. marta, kada je Hezbolah pokrenuo napad kršeći primirje iz novembra 2024. godine. Veliki dio njih ispaljen je na Izrael južno od rijeke Litani - područja koje je libanonska vojska početkom januara proglasila pod svojom 'operativnom kontrolom'. Liban neće povratiti svoju slobodu dok se u Bejrutu ne donese odluka da se suoči s iranskom okupacijom i njenim posrednikom - Hezbolahom - zaključio je.