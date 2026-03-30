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OBMANJUJUĆI SADRŽAJ

Turska uputila demant: Nećemo ući u rat kao podrška Iranu

Objavio Centar za borbu protiv dezinformacija

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Dž. R.

30.3.2026

Turska neće ući u rat kao podrška Iranu ili intervenirati u Libanu, objavio je Centar za borbu protiv dezinformacija Turske.

- Republika Turska dosljedno potvrđuje da nije strana u ovom sukobu. Pod vodstvom predsjednika Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), Turska vodi aktivne diplomatske aktivnosti kako bi se odmah okončala neprijateljstva, spriječila dalja eskalacija i osigurao trajni mir. Ovaj uravnoteženi i principijelan pristup prepoznaju i cijene svi relevantni akteri, uključujući i one direktno uključene u sukob - navodi se.

Napominju da je ovakav obmanjujući sadržaj dio šire kampanje psihološkog ratovanja s ciljem narušavanja međunarodnog ugleda Turske i podrivanja njene konstruktivne uloge u rješavanju krize.

- Javnost se ljubazno poziva da ne pridaje vjeru neosnovanim tvrdnjama i da se oslanja isključivo na zvanične izjave nadležnih institucija - poručeno je.

# LIBAN
# IRAN
# TURSKA
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