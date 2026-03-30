Tramp se pohvalio: "Veliki dan u Iranu, eliminirali smo mnogo traženih ciljeva"

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD pohvalio se kako je vojska te zemlje danas eliminirala mnogo dugo traženih ciljeva u Iranu.

- Veliki dan u Iranu. Mnogo dugo traženih ciljeva je eliminirala i uništila naša velika vojska, najbolja i najsmrtonosnija na svijetu. Bog vas sve blagoslovio! - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth social.

Tramp je u međuvremenu u izjavi za Financial Times kazao da želi preuzeti naftu u Iranu i da bi mogao zauzeti izvozno središte otoka Harg, dok SAD šalju hiljade vojnika na Bliski istok.

Trampovi komentari dolaze u trenutku kad je američko-izraelski rat protiv Irana gurnuo Bliski istok u krizu i doveo do porasta cijene nafte za više od 50 posto u mjesec dana.

Cijena sirove nafte porasla je u ponedjeljak ujutro u Aziji iznad 116 dolara po barelu, što je blizu najvišeg nivoa od početka sukoba.

- Da budem iskren s vama, najviše mi se sviđa da uzmem naftu iz Irana, ali neki glupi ljudi u SAD kažu: 'Zašto to radite?' Ali oni su glupi ljudi - rekao je Tramp.

Tramp jača američke snage u regiji, a Pentagon je naredio raspoređivanje 10.000 vojnika obučenih za zauzimanje i držanje teritorije. Oko 3.500 vojnika stiglo je u regiju u petak, uključujući otprilike 2.200 marinaca. Dodatnih 2.200 marinaca je na putu, dok su hiljade vojnika iz 82. zračno-desantne divizije također upućene u regiju.

- Možda ćemo zauzeti ostrvo Hark, možda nećemo. Imamo mnogo opcija. To bi također značilo da bismo morali biti tamo na ostrvu Harg neko vrijeme - rekao je Tramp.

Ranije je govorio i o tome da je dobio ponudu da on bude vrhovni vođa Irana, ali da ju je odbio. Kazao je da niko ne želi biti vođa te zemlje i da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) ili mrtav ili u jako teškom stanju kazavši kako ga niko nije vidio sedmicama.