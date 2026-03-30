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POMOĆ IZ MOSKVE

Kremlj: Rusija ne može napustiti saveznika Kubu u očajnoj potrebi za gorivom

Glasnogovornik Dmitrij Peskov kaže da je SAD dozvolio prolazak ruskog tankera prema Kubi, jer je to prethodno dogovoreno

Dmitrij Peskov. Anadolija

Anadolija

30.3.2026

Rusija smatra da ima odgovornost pomoći Kubi u obezbjeđivanju ključnih energetskih resursa za osnovne životne sisteme zemlje, jer Moskva ne može jednostavno stajati i posmatrati kako njen saveznik pati zbog nestašice goriva, saopćio je Kremlj u ponedjeljak.

- U uslovima teške blokade, naši kubanski prijatelji trebaju naftne proizvode i naftu. To je neophodno za funkcionisanje životnih sistema zemlje, proizvodnju električne energije i pružanje medicinskih i drugih usluga stanovništvu - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na press konferenciji u Moskvi.

Dogovor s Vašingtonom

Na pitanje kako je Obalska straža SAD-a dozvolila prolazak ruskog tankera, Peskov je rekao da je Moskva unaprijed razgovarala s Vašingtonom o mogućnosti humanitarnih isporuka nafte Kubi.

- Drago nam je da je ova pošiljka naftnih proizvoda stigla na ostrvo - dodao je.

Komentirajući izjavu finskog predsjednika Aleksandera Stuba da Rusija možda najavljuje opštu mobilizaciju, Peskov je rekao da nove vojne mobilizacije u Rusiji nisu planirane.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti prodaje energetskih resursa Evropskoj uniji, Peskov je rekao da je Rusija spremna biti pouzdan dobavljač energetskih resursa i na evropskim tržištima.

Ugovor sa Srbijom

Pekosv je potvrdio da će gasni ugovor Rusije sa Srbijom, koji ističe 31. marta, biti nastavljen.

Ranije u ponedjeljak, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da je ugovor produžen na tri mjeseca.

- Rusija je bila i ostaje spremna da nastavi biti pouzdan dobavljač energetskih resursa za bilo koja svjetska tržišta, uključujući i evropsko. Posebno smo posvećeni našim obavezama prema takvim prijateljskim i bratskim zemljama kao što je Srbija - rekao je Peskov.

# KUBA
# KREMLJ
# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
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