Kremlj: Rusija ne može napustiti saveznika Kubu u očajnoj potrebi za gorivom

Rusija smatra da ima odgovornost pomoći Kubi u obezbjeđivanju ključnih energetskih resursa za osnovne životne sisteme zemlje, jer Moskva ne može jednostavno stajati i posmatrati kako njen saveznik pati zbog nestašice goriva, saopćio je Kremlj u ponedjeljak.

- U uslovima teške blokade, naši kubanski prijatelji trebaju naftne proizvode i naftu. To je neophodno za funkcionisanje životnih sistema zemlje, proizvodnju električne energije i pružanje medicinskih i drugih usluga stanovništvu - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na press konferenciji u Moskvi.

Dogovor s Vašingtonom

Na pitanje kako je Obalska straža SAD-a dozvolila prolazak ruskog tankera, Peskov je rekao da je Moskva unaprijed razgovarala s Vašingtonom o mogućnosti humanitarnih isporuka nafte Kubi.

- Drago nam je da je ova pošiljka naftnih proizvoda stigla na ostrvo - dodao je.

Komentirajući izjavu finskog predsjednika Aleksandera Stuba da Rusija možda najavljuje opštu mobilizaciju, Peskov je rekao da nove vojne mobilizacije u Rusiji nisu planirane.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti prodaje energetskih resursa Evropskoj uniji, Peskov je rekao da je Rusija spremna biti pouzdan dobavljač energetskih resursa i na evropskim tržištima.

Ugovor sa Srbijom

Pekosv je potvrdio da će gasni ugovor Rusije sa Srbijom, koji ističe 31. marta, biti nastavljen.

Ranije u ponedjeljak, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da je ugovor produžen na tri mjeseca.

- Rusija je bila i ostaje spremna da nastavi biti pouzdan dobavljač energetskih resursa za bilo koja svjetska tržišta, uključujući i evropsko. Posebno smo posvećeni našim obavezama prema takvim prijateljskim i bratskim zemljama kao što je Srbija - rekao je Peskov.