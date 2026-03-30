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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp prijeti uništenjem iranskih energetskih objekata i postrojenja za desalinizaciju ako pregovori propadnu

Kaže da pregovori napreduju, ali i upozorava na moguće napade na elektrane, naftna polja i izvozni terminal Harg te postrojenja za desalinizaciju

Donald Tramp. AP

Anadolija

30.3.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp u ponedjeljak je izjavio da pregovori s Iranom o okončanju zajedničkih američko-izraelskih udara napreduju, ali je upozorio da će ključna energetska infrastruktura te zemlje biti uništena ako pregovori uskoro ne dovedu do dogovora.

- Ako iz bilo kojeg razloga dogovor uskoro ne bude postignut, što će vjerovatno biti, i ako tjesnac Hormuz odmah ne bude otvoren za poslove, naš prekrasni boravak u Iranu ćemo zaključiti tako što ćemo raznijeti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftna polja i ostrvo Harg, a moguće i sva postrojenja za desalinizaciju - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Unatoč upozorenju, naveo je da su ozbiljni razgovori u toku s novim i razumnijim iranskim režimom.

Iran je u ponedjeljak izjavio da nije vodio nikakve direktne pregovore sa SAD-om te da su nedavni kontakti bili ograničeni na poruke poslane preko posrednika. Regionalne zemlje su nastojale posredovati u dogovoru između strana, pri čemu je pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar dao do znanja da je Islamabad spreman biti domaćin pregovora.

U nedjelju je Tramp pozvao na diplomatske napore, pri čemu su posrednici, uključujući Pakistan, Tursku i Egipat, bili uključeni u indirektne kontakte između Vašingtona i Teherana. Naveo je da pregovori preko pakistanskih emisara napreduju i da bi se dogovor mogao postići prilično brzo.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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