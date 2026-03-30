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OŠTRA KRITIKA

Rubio o iranskom vodstvu: Ti su ljudi luđaci, oni su ludi, oni su vjerski fanatici

Komentarisao je rastuće tenzije s Iranom

Marko Rubio. AP

M. Až.

30.3.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) komentarisao je rastuće tenzije s Iranom, poručivši da prijetnje Teherana o trajnoj kontroli Hormuškog moreuza i uvođenju sistema naplate neće biti tolerisane.

- To se neće dopustiti - izjavio je Rubio, dodajući da predsjednik Donald Tramp ima na raspolaganju niz opcija kako bi spriječio takav scenarij.

Rubio je uputio i oštre kritike na račun iranskog rukovodstva. 

- Ti su ljudi luđaci. Oni su ludi. Oni su vjerski fanatici - rekao je.

Iako je naveo da primjećuje promjene u komunikaciji iranskih zvaničnika, Rubio je pozvao na oprez i dodatnu provjeru njihovih stvarnih mogućnosti.

- Očito postoje ljudi tamo koji nam se obraćaju na načine na koje nam se prethodni iranski vođe nisu obraćali - kazao je.

Naglasio je da takve poruke treba testirati u praksi. 

- Neke od stvari koje kažu da su spremni učiniti – moramo vidjeti mogu li ih zaista i ostvariti. To moramo vrlo snažno testirati - zaključio je.

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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