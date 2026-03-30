Rubio konačno otkrio sve ciljeve operacije u Iranu: Evo šta Vašington želi postići

Američki državni sekretar Marko Rubio u najnovijem televizijskom intervjuu za ABC govorio je o detaljima aktuelne vojne operacije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. Naglasio je da se planirani ciljevi ostvaruju brže od očekivanog te da bi čitava akcija mogla biti završena u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

Jasno definisani vojni ciljevi

Odgovarajući na pitanja voditelja Džordža Stefanopulosa, Rubio je precizno naveo šta Vašington želi postići ovom intervencijom: uništenje iranskog ratne avijacije, eliminaciju mornarice, značajno smanjenje kapaciteta za lansiranje projektila, kao i razaranje vojne industrije, uključujući fabrike za proizvodnju projektila i dronova, kako Iran ubuduće ne bi predstavljao prijetnju.

- Ovo sve radimo kako se ne bi mogli sakriti iza ovoga, s ciljem sticanja nuklearnog oružja - izjavio je Rubio, dodajući da bi bez ove intervencije Iran za dvije godine raspolagao hiljadama novih projektila, što bi za Vašington predstavljalo "neprihvatljiv rizik".

Hormuški moreuz i prijetnje Teherana

Komentarišući izjave predsjednika Donalda Trampa o mogućem preuzimanju iranske nafte na ostrvu Harg, Rubio nije želio ulaziti u konkretne vojne planove. Ipak, jasno je poručio da prijetnje Teherana o kontroli Hormuškog moreuza neće biti tolerisane.

- To se nikada neće dozvoliti. Ostatak svijeta bi trebao obratiti pažnju na to, jer oni tamo imaju mnogo više na kocki nego mi - upozorio je.

Džordž Stefanopulos podsjetio je i na Trampove prijetnje o mogućem uništenju iranske energetske infrastrukture ukoliko propadnu diplomatski napori. Rubio je na to odgovorio da Ministarstvo odbrane priprema različite opcije za predsjednika u takvim okolnostima.

Tajni kontakti i unutrašnje podjele

Posebno interesantan dio intervjua odnosio se na Trampovu tvrdnju da SAD trenutno pregovaraju s "novim i razumnijim režimom u Iranu". Iako je odbio imenovati s kim tačno Vašington komunicira kako te osobe ne bi doveo u opasnost, Rubio je potvrdio postojanje tajnih kanala.

- Postoje ljudi tamo koji nam privatno govore prave stvari i spremni su krenuti u drugom pravcu. U Iranu su trenutno prisutni unutrašnji raskoli. Testirat ćemo da li su to ljudi koji će na kraju biti glavni i imaju li moć da isporuče rezultate - pojasnio je Rubio.

Dodao je kako SAD uvijek preferiraju diplomatiju, ali je trenutno iransko vjersko rukovodstvo nazvao "vjerskim fanaticima" i "ludacima" koji imaju apokaliptičnu viziju budućnosti, zbog čega im se, kako tvrdi, nikada ne smije dozvoliti posjedovanje nuklearnog oružja.