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Video / Izraelski vojnici na skijama ulaze u Liban

Izrael je objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju njegove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban

Izraelski vojnici na skijama. Pla

M. Až.

30.3.2026

Izrael je objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju njegove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban. Objava je uslijedila nakon što je premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojeće sigurnosne tampon-zone". Snimka, načinjena opremom za noćno gledanje, prikazuje vojnike dok se kreću po snijegom prekrivenom terenu.

Izraelski premijer prethodno je izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu skupinu Hezbolah, koju podržava Iran. Tijekom posjeta sjevernom Izraelu poručio je: "Odlučni smo iz temelja promijeniti situaciju na sjeveru."

Netanjahu je također rekao: "Eliminirali smo hiljade Hezbolahovih terorista, a iznad svega, uklonili smo golemu prijetnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmjerene na uništenje izraelskih gradova." Ipak, dodao je: "Hezbolah još uvijek ima preostalu sposobnost ispaljivanja raketa na nas."

# IZRAEL
# LIBAN
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