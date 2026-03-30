Bijela kuća: Ovo je jedinstvena prilika za režim da postigne dobar sporazum sa SAD-om

Vojna operacija pod nazivom "Epski bijes" odvija se prema planu, a američka vojska ostvaruje sve veću prednost nad Iranom, izjavila je Kerolajn Levit. Prema njenim riječima, iranski napadi balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama smanjeni su za približno 90 posto.

Značajni udarci zabilježeni su i protiv iranske ratne mornarice. Do sada je uništeno više od 150 njenih plovila, a cjelokupna mornarica ocijenjena je borbeno neučinkovitom. Sjedinjene Države i Izrael također su uspostavile potpunu zračnu dominaciju nad zračnim prostorom Irana.

Bijela kuća i dalje tvrdi da su Sjedinjene Države i Iran u pregovorima, unatoč demantijima iranskih dužnosnika. Dok američka strana poručuje da razgovori napreduju, Teheran ističe kako izravnih pregovora nema te da su primili samo nerazumne zahtjeve putem posrednika.

Bijela kuća: Pregovori se nastavljaju

Glasnogovornica Bijele kuće Levit kazala je kako su "preostali elementi" iranskog režima "sve željniji okončati razaranje i sjesti za pregovarački stol, dok još mogu".

Prema njenim riječima, unatoč "javnim istupima" iranskog režima i "lažnim medijskim napisima", razgovori između SAD-a i Irana "nastavljaju se i idu dobro". Takve tvrdnje usklađene su s ranijim izjavama Donalda Trumpa da SAD s Iranom vodi "vrlo dobre i produktivne razgovore" s ciljem okončanja sukoba.

Iran: Nema direktnih razgovora

S druge strane, iranski zvaničnici više puta su demantirali da su u tijeku izravni pregovori sa SAD-om. Esmaeil Bagei, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, ponovio je u ponedjeljak da Iran nije imao nikakve direktne razgovore s američkom stranom.

- Razgovaralo se o porukama koje smo primili preko posrednika, u kojima se navodi želja SAD-a za pregovorima. Naše je stajalište jasno od početka i dobro znamo koji okvir dolazi u obzir. Materijali koji su nam dostavljeni sadržavali su pretjerane i nerazumne zahtjeve - rekao je Bagei.

"Jedinstvena prilika"

Donald Tramp odobrio je desetodnevnu odgodu planiranih udara na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, objavila je Leavitt. Prema njenim riječima, ovo je "jedinstvena prilika" za režim da postigne dobar sporazum sa Sjedinjenim Državama.

Levit je dodala da će, ako Iran odbije ovu priliku, američka vojska "i dalje biti spremna" pružiti američkom predsjedniku "sve raspoložive opcije kako bi osigurala da ovaj režim nastavi plaćati visoku cijenu".

Glasnogovornica Bijele kuće nije željela otkriti detalje o navodnim pregovorima s "novim i razumnijim režimom" u Iranu, o kojima je ranije govorio predsjednik Donald Tramp. Na pitanje novinara koliko je administracija uvjerena u legitimnost tih sugovornika, Levit je ponudila općenit odgovor:

- Sve što nam kažu privatno bit će provjereno. Pobrinut ćemo se da se drže svoje riječi, a ako to ne učine, predsjednik je jasno naveo vojne posljedice koje će iranski režim osjetiti.

Levit nije precizirala s kime točno SAD razgovara, no ponovila je Trampove ocjene, rekavši da se novi sugovornici iza kulisa čine "razumnijima" od prethodnih iranskih čelnika.