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NAPAD NOŽEM

Profesorica izbodena u školi, drugi učenik joj spasio život

Prema njenim riječima, dok je pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, drugi učenik nasrnuo je na naoružanog napadača

Italijanska policija. poliziadistato.it

M. Až.

30.3.2026

Kjara Moki, profesorica u srednjoj školi u Treskore Balneariju, na sjeveru Italije, preživjela je napad nožem 13-ogodišnjeg učenika zahvaljujući hrabrosti drugog učenika istih godina, saopštila je iz bolnice.

Prema njenim riječima, dok je pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, drugi učenik nasrnuo je na naoružanog napadača, udarao ga nogama i natjerao u bijeg, prenosi Ansa.

- Bez sumnje – to je heroj - izjavio je advokat profesorice, Anđelo Lino Murtas.

Profesorica je pojasnila da je napad izvršio zbunjeni 13-ogodišnjak, pod utjecajem društvenih mreža, koji ju je izbo nožem u vrat i grudni koš.

- Samo hrabrost drugog učenika spriječila je najgore - dodala je Moki.

Profesorica je, takođe, opisala trenutke transporta u helikopteru Hitne pomoći.

Ona je kazala da ju je dirnulo što je vidjela kako joj učenici mašu kroz prozore škole i izražavaju zabrinutost, te je izrazila zahvalnost za donacije krvi koje su joj omogućile oporavak.

Zvanični podaci o stanju povrijeđene profesorice i motivima napadača još nisu objavljeni.

# NAPAD
# NOŽ
# ITALIJA
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