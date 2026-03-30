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SASTANAK S MERCOM

Sirijski predsjednik obznanio obnovu partnerstva s Njemačkom

Pohvalio je Njemačku zbog prihvata izbjeglica i osudio regionalnu vojnu eskalaciju

Al-Šaraa i Merc. AP

Anadolija

30.3.2026

Sirija i Njemačka zvanično su obnovile bilateralno partnerstvo u ponedjeljak, objavio je sirijski predsjednik Ahmad al-Šaraa tokom zajedničke konferencije za novinare u Berlinu sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

- U svoje ime i u ime sirijskog naroda izražavam najdublju zahvalnost Njemačkoj, njenom rukovodstvu i njenim građanima. Nikada nećemo zaboraviti kako ste otvorili vrata za milion Sirijaca kada su svi drugi putevi bili zatvoreni.

Omogućili ste našoj djeci da uče, rade i ponovo izgrade svoje živote - dodao je al-Šaraa.

Sirijski predsjednik također je upozorio da "vojna eskalacija u regionu predstavlja značajne rizike za globalne zalihe i cijene energije, uz opasnost od njenog daljeg širenja".

- Osuđujemo svako narušavanje sigurnosti i suvereniteta naših bratskih arapskih država - rekao je al-Šaraa, dodajući da Sirija osuđuje "izraelske napade i agresiju" na svoju teritoriju, kršenje Sporazuma o razdvajanju iz 1974. godine, kao i okupaciju novih teritorija.

# SIRIJA
# FRIEDRICH MERZ
# AHMED AL-SHARAA
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