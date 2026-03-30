Italijanski ministar upozorava: "Imam zastrašujuće informacije, ne spavam zbog onoga što dolazi"

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izjavio je dramatično upozorenje u vezi s mogućim sukobom s Iranom, navodeći da raspolaže "zastrašujućim" informacijama koje upućuju na eskalaciju sukoba čije bi posljedice mogle osjetiti cijela Evropa. U intervjuu za list La Repubblica, Kroseto je bio izravniji nego ikada, ističući da prijetnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska.

- Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu spavati. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim sedmicama, kao i od posljedica koje će to imati na privredu i svakodnevni život - izjavio je Kroseto.

Ministar je također naglasio da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do trenutne napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat s Iranom i da ih "nitko nije pitao za mišljenje".

Kroseto smatra da bi rat s Iranom mogao biti dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.

- Iran je veći, brojniji i historijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom - upozorio je.

Iako Kroseto nije ulazio u detalje, analitičari vjeruju da se njegova zabrinutost najvećim dijelom odnosi na Hormuški moreuz, ključnu tačku za svjetsku trgovinu energentima.