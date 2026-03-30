Video / Tinejdžer otvorio vatru u školi: Jedan učenik ubijen, osmero ranjenih

Učenik star 13 godina ubijen je, a najmanje osmero ljudi je ranjeno u ponedjeljak u školi u Argentini, gdje je 15-godišnjak otvorio vatru, saopćile su lokalne vlasti. Pucnjava, koja je šokirala zemlju nenaviknutu na ovakve incidente u školama, dogodila se u školi Mariano Moreno u San Kristobalu, gradu sa oko 16.000 stanovnika u pokrajini Santa Fe, u centralnom dijelu zemlje. Osmero povrijeđenih - Učenici su vidjeli dječaka kako izlazi iz toaleta s oružjem i počeli su vikati. Tada je počeo pucati, pucati u zrak, i svi smo počeli bježati - rekla je Priscila, učenica škole, za lokalnu radio stanicu Radio Con Vos.

Šest učenika zbrinuto je u lokalnoj bolnici zbog lakših povreda zadobijenih tokom bijega s mjesta događaja, navedeno je u saopćenju vlade pokrajine Santa Fe. Još dva učenika, stara 13 i 15 godina, prebačena su u regionalnu bolnicu u Rafaeli, od kojih je jedan u teškom, ali stabilnom stanju.

- Ovo je veoma, veoma tužan i vrlo šokantan trenutak. Stoga, na prvom mjestu, želimo pružiti podršku porodici Iana, dječaka koji je danas izgubio život - izjavio je ministar pravde i sigurnosti pokrajine Pablo Kokokioni na konferenciji za novinare nekoliko sati nakon pucnjave. Napadač, čiji identitet nije objavljen, uhapšen je, potvrdio je za AFP izvor iz pokrajinskog ministarstva sigurnosti. Porodični problemi uzrok? - On nema nikakav dosje, nikada nismo morali intervenirati tokom njegovog školovanja - rekao je ministar. - Suočavao se s vrlo složenom porodičnom situacijom - dodao je. - Ono što smo uspjeli utvrditi jeste da se nije radilo o sukobu unutar škole - nastavio je.