Netanjahu u Knesetu podržao zakon o smrtnoj kazni za terorizam

Plenum Knesseta usvojio je nacrt zakona kojim se uvodi smrtna kazna za teroriste u Izraelu nakon finalnih čitanja u ponedjeljak navečer.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu stigao je u Kneset kako bi glasao za ovu kontroverznu legislativu, otvoreno pokazujući svoju podršku, prenosi Jerusalem Post.

Ben Gvirovo insistiranje

Zakon, čiji je predlagač stranka krajnje desnice Otzma Jehudit ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira, prema riječima njegovih zagovornika, treba služiti kao sredstvo odvraćanja od terorizma i kao mjera pravde za žrtve napada.

Ben Gvir insistira na ovom zakonu od početka svog mandata, više puta naglašavajući da je njegovo usvajanje bilo uslov koalicionog sporazuma Otzma Jehudita s Netanjahuom.

Rasprava o zakonu vođena je u plenumu od jutarnjih sati, uoči drugog i trećeg čitanja. Zakon je prvo čitanje prošao u januaru, nakon čega je razmatran u Odboru Kneseta za nacionalnu sigurnost.

Lider stranke Izrael Bejtejnu, Avigdor Liberman, glasao je za zakon nakon što je njegov stav ranije bio nejasan. U nedjelju je objavljeno da će njegova stranka podržati zakon samo ako Netanjahu i Arje Deri, lider stranke Šas, prisustvuju glasanju.

Lider opozicije Jair Lapid iz stranke Ješ Atid izjavio je tokom obraćanja u Knesetu da se protivi zakonu.

- Ono što je ovdje na stolu Kneseta nije zakon. To je izobličeni PR trik, koji cinično koristi opravdanu bol i bijes izraelskih građana za političku dobit - rekao je.

Lider stranke „Plavo-bijeli“ Beni Ganc također je glasao protiv zakona.

Haredska sefardska stranka Šas saopćila je u ponedjeljak da će podržati zakon prema direktivi Vijeća mudraca Tore, nakon što su u tekst unesene određene izmjene.

Sadržaj zakona o smrtnoj kazni

Ažurirani nacrt zakona predviđa da se pogubljenja terorista izvršavaju vješanjem, a provodila bi ih Izraelska zatvorska služba. Prema prijedlogu, terorista koji namjerno ubije osobu u okviru terorističkog čina bio bi osuđen na smrt.

U prvobitnoj verziji Ben Gvir je tražio automatsku smrtnu kaznu za terorizam, što je i bilo predviđeno u prvom čitanju. Revidirani tekst sada ostavlja sudiji mogućnost da bira između smrtne kazne i doživotnog zatvora. Ipak, za teroriste sa Zapadne obale i dalje bi važila automatska smrtna kazna, osim u slučaju posebnih žalbi.

Zakon je u proteklim sedmicama pretrpio više izmjena kako bi se ublažili pojedini tehnički aspekti, nakon kritika da su određene odredbe preoštre ili neprovedive. Prvobitno je bilo predloženo izvršenje smrtonosnom injekcijom, ali je kasnije promijenjeno u vješanje. Prema aktuelnom prijedlogu, kazna bi bila izvršena u roku od 90 dana od izricanja presude.

Snažno protivljenje zakonu dolazi i od zastupnika arapskih stranaka u Knesetu, s kojima je Ben Gvir više puta ulazio u sukobe tokom izrade ovog prijedloga. Predstavnici nekoliko jevrejskih organizacija za ljudska prava također su prisustvovali raspravama, protiveći se zakonu iz etičkih razloga.

Nakon što je Odbor Kneseta za nacionalnu sigurnost prošle sedmice uputio zakon u završnu proceduru, Ben Gvir ga je nazvao "istorijskim trenutkom pravde"“.

Opozicioni zastupnici oštro su kritikovali vladajuću koaliciju zbog forsiranja ove kontroverzne legislative koja nije direktno povezana s ratom tokom operacije Roaring Lion.

Zastupnik Zvika Fogel iz Otzma Jehudita izjavio je u Knesetu:

- Ovaj zakon nije o osveti, već o odgovornosti države prema svojim građanima.

S druge strane, Gilad Kariv iz stranke Demokrati poručio je:

. Ovo je nemoralan zakon, niti jevrejski niti demokratski, i nije efikasan sa sigurnosne tačke gledišta.

Smrtna kazna u historiji Izraela izvršena je samo dva puta. Posljednja osoba koju je država pogubila bio je nacistički organizator Holokausta Adolf Ajhman, obješen 1962. godine.

U međuvremenu, stigle su i međunarodne kritike. Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva pozvali su izraelske zastupnike da odbace zakon, upozoravajući da on podriva demokratske principe Izraela.