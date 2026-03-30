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KNESET

Izrael uvodi smrtnu kaznu: Netanjahuov ministar slavio sa šampanjcem

Ben Gvir je u parlament donio šampanjac kako bi obilježio usvajanje zakona, ali ga je u tome spriječilo skupštinsko osiguranje

Ben Gvir slavio sa šampanjecem. Platforma X

M. Až.

30.3.2026

Izraelski parlament usvojio je kontroverzan prijedlog zakona kojim se ponovo uvodi smrtna kazna za terorizam, što kritičari ocjenjuju kao diskriminatornu mjeru koja bi se u praksi primjenjivala gotovo isključivo na Palestince, prenosi agencija dpa.

Organizacije za ljudska prava, kao i više evropskih država, pozvale su na zaustavljanje ove inicijative. Prema nacrtu zakona, Palestinci koje vojni sudovi na okupiranim teritorijama osude za ubistvo počinjeno kao čin terorizma automatski bi bili kažnjeni smrtnom kaznom.

Istovremeno, pred civilnim sudovima u Izraelu, osoba osuđena za ubistvo s terorističkim motivom i ciljem uništenja države mogla bi, prema istom zakonu, biti osuđena ili na smrtnu kaznu ili na doživotni zatvor.

Nacrt zakona predložila je stranka Otzma Yehudit ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. On je u parlament donio šampanjac kako bi obilježio usvajanje zakona, ali ga je u tome spriječilo skupštinsko osiguranje.

Za zakon su glasala 62 od ukupno 120 zastupnika u Knesetu, uključujući premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu). Protiv je bilo 48 zastupnika, dok su ostali bili suzdržani ili nisu prisustvovali glasanju.

# SMRTNA KAZNA
# IZRAEL
# ITAMAR BEN-GVIR
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