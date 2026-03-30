Tramp bi mogao tražiti od arapskih zemalja da mu pomognu finansirati rat protiv Irana

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) mogao bi zatražiti od arapskih zemalja da pomognu u finansiranju rata protiv Irana, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), naglašavajući da bi predsjednik uskoro mogao detaljnije govoriti o toj ideji.

Na pitanje novinara da li bi arapske države učestvovale u pokrivanju troškova rata, Levit je rekla da ne želi unaprijed govoriti u ime predsjednika, ali je potvrdila da je riječ o prijedlogu koji Tramp razmatra.

- Mislim da bi predsjednik bio prilično zainteresovan da ih pozove da to učine - rekla je Levit na konferenciji za medije.

- Znam da ima tu ideju i mislim da je to nešto o čemu ćete još čuti od njega - dodala je.

Kontakti s Iranom

Levit je istakla da se kontakti s Iranom nastavljaju i da, prema tvrdnjama američke administracije, bilježe napredak.

- Uprkos svim javnim tvrdnjama koje čujete od režima i lažnim izvještajima, razgovori se nastavljaju i napreduju. Naravno, ono što se javno iznosi uveliko se razlikuje od onoga što nam se privatno komunicira - rekla je Livit.

Različite izjave

Dodala je da postoji razlika između javnih izjava Teherana i poruka koje iranski zvaničnici šalju u direktnim kontaktima s Vašingtonom, te navela da su se privatno usaglasili s pojedinim američkim stavovima.

- Osigurat ćemo da sve što Iran privatno kaže bude provjereno i da Teheran odgovara za svoje riječi - poručila je.

Tramp je ranije upozorio da bi iranske elektrane i naftna postrojenja mogli biti uništeni ukoliko Iran ne omogući prolaz kroz Hormuški moreuz, nakon što je Teheran američke mirovne prijedloge nazvao "nerealnim" i ispalio više projektila prema Izraelu.