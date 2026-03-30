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RAZMATRA PRIJEDLOG

Tramp bi mogao tražiti od arapskih zemalja da mu pomognu finansirati rat protiv Irana

Mislim da bi predsjednik bio prilično zainteresovan da ih pozove da to učine, rekla je Levit

Donald Tramp. AP

M. Až.

30.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) mogao bi zatražiti od arapskih zemalja da pomognu u finansiranju rata protiv Irana, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), naglašavajući da bi predsjednik uskoro mogao detaljnije govoriti o toj ideji.

Na pitanje novinara da li bi arapske države učestvovale u pokrivanju troškova rata, Levit je rekla da ne želi unaprijed govoriti u ime predsjednika, ali je potvrdila da je riječ o prijedlogu koji Tramp razmatra.

- Mislim da bi predsjednik bio prilično zainteresovan da ih pozove da to učine - rekla je Levit na konferenciji za medije. 

- Znam da ima tu ideju i mislim da je to nešto o čemu ćete još čuti od njega - dodala je.

Kontakti s Iranom

Levit je istakla da se kontakti s Iranom nastavljaju i da, prema tvrdnjama američke administracije, bilježe napredak.

- Uprkos svim javnim tvrdnjama koje čujete od režima i lažnim izvještajima, razgovori se nastavljaju i napreduju. Naravno, ono što se javno iznosi uveliko se razlikuje od onoga što nam se privatno komunicira - rekla je Livit.

Različite izjave

Dodala je da postoji razlika između javnih izjava Teherana i poruka koje iranski zvaničnici šalju u direktnim kontaktima s Vašingtonom, te navela da su se privatno usaglasili s pojedinim američkim stavovima.

- Osigurat ćemo da sve što Iran privatno kaže bude provjereno i da Teheran odgovara za svoje riječi - poručila je.

Tramp je ranije upozorio da bi iranske elektrane i naftna postrojenja mogli biti uništeni ukoliko Iran ne omogući prolaz kroz Hormuški moreuz, nakon što je Teheran američke mirovne prijedloge nazvao "nerealnim" i ispalio više projektila prema Izraelu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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