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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran lansirao projektile na Izrael, eksplozije odjekuju Teheranom

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane

Teheran. Platforma X

M. Až.

30.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane s ciljem njihovog presretanja.

Istovremeno, iranski mediji izvještavaju o novim eksplozijama u više dijelova Teherana. Prema navodima BBC-a, koji se poziva na tri izvora iz zapadnog dijela grada, riječ je o snažnim udarima, dok dodatna dva izvora tvrde da su napadi zabilježeni i u susjednom gradu Karadžu.

Izraelske odbrambene snage su naknadno saopćile da su izvršile val udara usmjerenih na Teheran, navodeći da su mete bile objekti povezani s infrastrukturom iranskog režima.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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