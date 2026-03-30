Iran lansirao projektile na Izrael, eksplozije odjekuju Teheranom

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane s ciljem njihovog presretanja.

Istovremeno, iranski mediji izvještavaju o novim eksplozijama u više dijelova Teherana. Prema navodima BBC-a, koji se poziva na tri izvora iz zapadnog dijela grada, riječ je o snažnim udarima, dok dodatna dva izvora tvrde da su napadi zabilježeni i u susjednom gradu Karadžu.