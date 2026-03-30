Iran lansirao projektile na Izrael, eksplozije odjekuju Teheranom

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane s ciljem njihovog presretanja.
RAT NA BLISKOM ISTOKU
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane
Teheran. Platforma X
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su iranski projektili lansirani prema Izraelu, nakon čega su aktivirani sistemi protivraketne odbrane s ciljem njihovog presretanja.
Istovremeno, iranski mediji izvještavaju o novim eksplozijama u više dijelova Teherana. Prema navodima BBC-a, koji se poziva na tri izvora iz zapadnog dijela grada, riječ je o snažnim udarima, dok dodatna dva izvora tvrde da su napadi zabilježeni i u susjednom gradu Karadžu.
Izraelske odbrambene snage su naknadno saopćile da su izvršile val udara usmjerenih na Teheran, navodeći da su mete bile objekti povezani s infrastrukturom iranskog režima.
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