HNS o napadu na hrvatskog konzula u Banjoj Luci: Zločini iz nacionalne mržnje najveća su prijetnja stabilnosti u BiH

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH najoštrije je osudio napad na diplomatskog predstavnika Republike Hrvatske u Banja Luci, pozivajući nadležne institucije Republike Srpske da u što kraćem roku identifikuju počinioce i rasvijetle cijeli slučaj.

Iz HNS-a navode da ovakvi incidenti ozbiljno narušavaju osjećaj sigurnosti i unose dodatni nemir među malobrojnu hrvatsku zajednicu u Banjoj Luci, ali i širom Republike Srpske.

- Sigurnost i dostojanstvo svih, a posebno diplomatskih predstavnika, moraju biti zagarantovani. Samo brza i učinkovita istraga poslat će jasnu poruku da nasilje i napadi ove vrste neće biti tolerisani - stoji u saopćenju.

Dodaju da sigurnost građana i vladavina prava moraju biti prioritet za institucije na svim nivoima vlasti.

- Zločini iz nacionalne mržnje najveća su prijetnja stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na njih se mora odgovoriti odlučno i brzo kako bi se obeshrabrili svi oni koji razmišljaju o sličnim postupcima prema pripadnicima drugih naroda, posebno tamo gdje su u manjini - navodi se.

Iz HNS-a poručuju i da ovakvi izljevi mržnje prema Hrvatima, uključujući i hrvatske diplomate, neće obeshrabriti njihove političke predstavnike u borbi za ravnopravnost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.