Pezeškijan: Odluka o okončanju rata mora garantovati sigurnost i interese naroda

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je u ponedjeljak da svaka odluka o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom mora "garantovati sigurnost i interese iranskog naroda".

- Otpor koji je pokazala vojska, zajedno s nacionalnim jedinstvom koje je iranski narod iskazao tokom rata, među najvažnijim su faktorima koji su pomogli zemlji da prevaziđe trenutne kritične okolnosti - rekao je Pezeškijan tokom sjednice vlade, prenosi državna novinska agencija IRNA.

On je također naglasio važnost "provladinih demonstracija" u više gradova u jačanju iranskih pozicija.

- Okupljanje naroda u večernjim satima ima veliku vrijednost... Iran inspiriše borce za slobodu - kazao je.

Regionalna eskalacija traje od 28. februara, kada su Izrael i SAD pokrenuli ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje imaju američke vojne baze, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.