Tramp objavio skoro 40 godina star snimak u kojem otkriva plan za napad na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp podijelio je na svojoj platformi "Truth Social" šokantan arhivski snimak koji je izazvao pravu uzbunu u svjetskoj javnosti. Dok američke snage trenutno izvode operacije na Bliskom istoku, ovaj video potvrđuje da Trampov plan za preuzimanje iranske nafte datira još iz osamdesetih godina prošlog vijeka.

U trenutku kada su cijene nafte dosegle rekordnih 117 dolara po barelu, a prijetnje o uništenju iranske energetske infrastrukture postaju svakodnevne, Tramp je odlučio podsjetiti javnost na svoje ranije stavove. Na snimku se jasno vidi i čuje kako tada mladi biznismen zagovara brutalnu silu.

"Oduvijek sam znao šta treba uraditi"

Tramp u videu otvoreno kritikuje tadašnju američku politiku, nazivajući državu "pokradenom" i direktno targetirajući Iran kao metu koju treba "zgrabiti".

- Zašto nismo mogli ući i preuzeti dio njihove nafte? Idući put kad Iran napadne, treba ući, zgrabiti njihova naftna postrojenja i zadržati ih - poručuje Tramp sa snimka, što 2026. godine odjekuje kao jeziva realnost.

Slabost vodi u rat, snaga donosi resurse

Analitičari ističu da objava ovog snimka u jeku trenutnog sukoba nije slučajna. Tramp na ovaj način poručuje da njegova doktrina "zgrabi i zadrži" nije proizvod trenutnog hira, već dugogodišnja strategija.

U videu Trump predviđa da će sukobi na Bliskom istoku ionako izbiti te naglašava da se konflikti izbjegavaju samo snagom, a ne slabošću. S obzirom na nedavni američki napad na otok Harg, glavno iransko naftno čvorište, ovaj snimak služi kao potvrda njegovih krajnjih namjera – potpuna kontrola nad iranskim resursima.