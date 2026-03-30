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ZRAČNI UDARI

Izrael gađao 170 ciljeva u Iranu u periodu od 24 sata

Izraelska vojska navodi i da su gađana ključna zapovjedništva na zapadnom dijelu Irana

Izraelski borbeni avioni. Anadolija

M. Až.

30.3.2026

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u periodu od 24 sata izvršile napade na 170 lokacija unutar Irana, prenosi The Guardian. 

Prema tvrdnjama IDF-a, objavljenim na farsi jeziku na društvenoj mreži X, mete su obuhvatale postrojenja za proizvodnju komponenti za naoružanje i motore za bespilotne letjelice. Izraelska vojska navodi i da su gađana ključna zapovjedništva na zapadnom dijelu Irana.

Među pogođenim ciljevima je policijska stanica u Sanandaju, kao i kompleks u Dehgohlanu koji pripada miliciji Basidž, dragovoljačkom ogranku Korpusa čuvara islamske revolucije.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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