Izrael gađao 170 ciljeva u Iranu u periodu od 24 sata

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u periodu od 24 sata izvršile napade na 170 lokacija unutar Irana, prenosi The Guardian.

Prema tvrdnjama IDF-a, objavljenim na farsi jeziku na društvenoj mreži X, mete su obuhvatale postrojenja za proizvodnju komponenti za naoružanje i motore za bespilotne letjelice. Izraelska vojska navodi i da su gađana ključna zapovjedništva na zapadnom dijelu Irana.

Među pogođenim ciljevima je policijska stanica u Sanandaju, kao i kompleks u Dehgohlanu koji pripada miliciji Basidž, dragovoljačkom ogranku Korpusa čuvara islamske revolucije.