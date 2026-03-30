Dva mirovnjaka UNIFIL-a poginula, dva ranjena u eksploziji na jugu Libana

UNIFIL je saopćio u ponedjeljak da su dva mirovnjaka poginula, a još dva ranjena, od kojih jedan teško, u eksploziji koja je pogodila njihovo vozilo na jugu Libana.

U saopćenju se navodi da su vojnici poginuli u „eksploziji nepoznatog porijekla“ koja je uništila njihovo vozilo u blizini mjesta Bani Hayyan u okrugu Marjeyoun.

Misija je navela da je ovo drugi takav incident u posljednja 24 sata, dodajući da je pokrenuta istraga o okolnostima događaja.

- Ponovo naglašavamo da niko ne bi trebao izgubiti život služeći u misiji mira - navodi se u saopćenju.

Dan ranije, UNIFIL je saopćio da je jedan mirovnjak poginuo, a drugi ranjen nakon što je projektil pogodio položaj UNIFIL-a u blizini mjesta Adshit al-Qusayr na jugu Libana.

Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je izraelska artiljerija granatirala sjedište indonežanske jedinice UNIFIL-a u istom mjestu, bez dodatnih detalja.