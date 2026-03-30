Hiljade američkih padobranaca počele pristizati na Bliski istok

Hiljade vojnika iz elitne 82. zračnodesantne divizije američke vojske počele su pristizati na Bliski istok, rekla su u ponedjeljak dva američka zvaničnika za Reuters, dok predsjednik Donald Tramp razmatra sljedeće korake u ratu protiv Irana. Reuters je 18. marta prvi izvijestio da Trampova administracija razmatra raspoređivanje hiljada dodatnih američkih vojnika na Bliski istok, što je potez koji bi im proširio opcije i uključio raspoređivanje snaga unutar iranske teritorije.

Padobranci i marinci pristižu u regiju

Padobranci, s bazom u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, pridružuju se hiljadama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije koji su već poslani u regiju. Tokom vikenda na Bliski istok stiglo je oko 2500 marinaca. Zvaničnici, koji su željeli ostati anonimni, nisu precizirali kamo se tačno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan.

Dodatne kopnene snage uključuju dijelove komande 82. zračnodesantne divizije, logističku i drugu podršku te jednu brigadnu borbenu grupu. Odluka o slanju jedinica u Iran još nije donesena, ali će one ojačati sposobnosti za potencijalne buduće operacije u regiji, rekao je jedan od izvora.

Na stolu i zauzimanje otoka Harg

Vojnici bi se u ratu s Iranom mogli koristiti u nekoliko svrha, uključujući pokušaj zauzimanja otoka Harg, čvorišta za 90 posto iranskog izvoza nafte. Ranije ovog mjeseca Reuters je izvijestio da se unutar Trampove administracije raspravljalo o operaciji zauzimanja tog otoka. Takav bi potez bio vrlo rizičan jer Iran može dosegnuti otok projektilima i dronovima.

Reuters je ranije izvijestio da je administracija raspravljala o korištenju kopnenih snaga unutar Irana radi izvlačenja visoko obogaćenog uranija koji se nalazi duboko pod zemljom, iako bi ta opcija mogla značiti dublji prodor američkih trupa u Iran na potencijalno duži period.

Interne rasprave u Trampovoj administraciji također su uključivale potencijalno stacioniranje američkih jedinica unutar Irana kako bi se osigurao siguran prolaz naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac. Iako bi se ta misija primarno obavljala putem zračnih i pomorskih snaga, mogla bi značiti i raspoređivanje američkih vojnika na iransku obalu.

Tramp prijeti napadima na naftna polja

Tramp je u ponedjeljak izjavio da su Sjedinjene Države u pregovorima s "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, ali je ponovio upozorenje Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili rizikuje američke napade na naftna polja i elektrane.