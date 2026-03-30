Iran ponovo odbacio Trampove tvrdnje o pregovorima

Današnja razmjena izjava između američkih i iranskih zvaničnika ponovno je potvrdila dugogodišnje nesuglasice oko pitanja da li se stvarno vode pregovori o okončanju sukoba.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za New York Post da pregovara sa predsjednikom iranskog parlamenta, Mohamadom Bagerom Galibafom, ali je Galibaf odmah demantovao tu tvrdnju objavom na platformi X. Isto je učinio i portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Galibaf je poručio da SAD promovišu "svoje želje kao vijesti, dok istovremeno prijete našoj naciji".

Portparol Esmail Bagei izjavio je da se nikakvi pregovori nisu održali, iako je potvrdio da su posrednici Iranu dostavili set prijedloga. Naglasio je da Iran "neće zaboraviti izdaju koja je nanesena diplomatiji u dva navrata u manje od godinu dana", aludirajući na indirektne razgovore iz juna 2025. i februara 2026. godine, koji su prethodili napadima Izraela i SAD.

Tramp je prošle nedjelje spomenuo mogućnost pregovora, što je privremeno ublažilo nagle skokove cijena nafte. Iranski zvaničnici su kasnije negirali da se bilo kakvi razgovori vode, optužujući SAD da "pregovaraju same sa sobom", dok su državni mediji izvještavali o alternativnim iranskim predlozima.