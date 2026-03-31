Iranci pogodili kuvajtski tanker u Dubaiju: Na njemu se nalazilo oko dva miliona barela nafte

Kuvajtski tanker s naftom bio je meta iranskog napada dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavila je sinoć kuvajtska državna novinska agencija, pozivajući se na Kuwait Petroleum Corporation, piše New York Times.
Vlasti Dubaija reagirale su na incident u kojem je dron pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, saopćio je ured za medije vlade Dubaija. Niko od 24 člana posade nije povrijeđen te su na sigurnom, dodaje se. Pomorske vatrogasne ekipe gasile su požar, koji su kasnije uspjele staviti pod kontrolu.
Kuwait Petroleum Corporation navodi da je tanker Al-Salmi u trenutku napada bio potpuno natovaren i da su ga pogodile iranske snage. Oštećen je trup broda, a požar i oštećenja mogli su izazvati izlijevanje nafte u okolno more, upozorili su. Poduzete su mjere kako bi se spriječila ekološka šteta.
Kompanija Tanker Trackers, koja prati kretanje tankera, objavila je da se na brodu nalazilo oko dva miliona barela sirove nafte, od čega oko 1,2 miliona iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Navode i da je tanker završio ukrcaj prije mjesec dana.
Al-Salmi je ogroman tanker dug gotovo 335 metara, koji je 2011. izgradila južnokorejska kompanija Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
Iran se zasad nije oglasio o napadu. U međuvremenu je kuvajtska vojska saopćila da se suočava s neprijateljskim napadima projektilima i dronovima.
U petak je Iran napao zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji i ranio 12 američkih vojnika, od kojih dvojicu teško. Dan kasnije dronovi su pogodili međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu i oštetili radarski sistem, saopćile su vlasti. U tim napadima nije bilo poginulih.
Ti napadi dio su šire serije udara na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva posljednjih dana, što pokazuje da Iran i dalje raspolaže dovoljnim brojem projektila i dronova za destabilizaciju regije i nanošenje ozbiljnih gubitaka protivnicima, navodi New York Times.
Napad na tanker dolazi u trenutku kada je promet kroz Hormuški moreuz praktički stao zbog iranskih osvetničkih udara na komercijalne brodove.
U martu je tim prolazom prošlo manje od 150 tankera, pokazuju podaci S&P Market Intelligence. Inače kroz taj ključni plovni put svakodnevno prolazi oko 140 brodova, prema podacima britanske organizacije UK Maritime Trade Operations.
Ta organizacija navela je u ponedjeljak da je od 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael započele napade na Iran, zaprimila 24 prijave sumnjivih incidenata koji su pogodili brodove u Perzijskom zaljevu, Hormuškom moreuzu i Omanskom zaljevu.