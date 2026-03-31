Iranci pogodili kuvajtski tanker u Dubaiju: Na njemu se nalazilo oko dva miliona barela nafte

Kuvajtski tanker s naftom bio je meta iranskog napada dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavila je sinoć kuvajtska državna novinska agencija, pozivajući se na Kuwait Petroleum Corporation, piše New York Times. Vlasti Dubaija reagirale su na incident u kojem je dron pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, saopćio je ured za medije vlade Dubaija. Niko od 24 člana posade nije povrijeđen te su na sigurnom, dodaje se. Pomorske vatrogasne ekipe gasile su požar, koji su kasnije uspjele staviti pod kontrolu.

Kuwait Petroleum Corporation navodi da je tanker Al-Salmi u trenutku napada bio potpuno natovaren i da su ga pogodile iranske snage. Oštećen je trup broda, a požar i oštećenja mogli su izazvati izlijevanje nafte u okolno more, upozorili su. Poduzete su mjere kako bi se spriječila ekološka šteta. Kompanija Tanker Trackers, koja prati kretanje tankera, objavila je da se na brodu nalazilo oko dva miliona barela sirove nafte, od čega oko 1,2 miliona iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Navode i da je tanker završio ukrcaj prije mjesec dana. Al-Salmi je ogroman tanker dug gotovo 335 metara, koji je 2011. izgradila južnokorejska kompanija Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.