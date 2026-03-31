Tramp ne odustaje, spreman i na silu uzeti iranski uranij: "Ovo nije brza akcija tipa uđi i izađi "

Donald Tramp (Trump), predsjednik Sjedinjenih Američkih Država razmatra vojnu operaciju kako bi izvukao oko 454 kilograma uranija iz Irana, a misija bi mogla trajati danima.

Zvaničnici su rekli da Tramp još nije donio konačnu odluku i da procjenjuje rizike koje bi takva operacija mogla predstavljati za američke trupe, prema izvještaju The Wall Street Journala.

Prisilno preuzimanje

Potencijalna misija razmatra se u okviru napora da se spriječi Iran u razvoju nuklearnog oružja, pri čemu je Tramp, prema izvještajima, otvoren za prisilno preuzimanje materijala ako ga Iran ne preda kroz pregovore.

- Zadatak Pentagona je da pripremi planove kako bi komandantu dali maksimalne opcije. To ne znači da je predsjednik donio odluku - rekla je glasnogovornica Bijele kuće.

Zvaničnici su rekli da se vjeruje kako je uranij pohranjen na ključnim lokacijama, uključujući podzemni tunel u nuklearnom kompleksu Isfahan i skladište u Natanzu.

Stručnjaci upozoravaju da bi svaki pokušaj prisilnog preuzimanja materijala bio izuzetno složen i opasan, potencijalno izazivajući odmazdu i produžavajući sukob.

Operacija bi najvjerovatnije zahtijevala ulazak američkih trupa na iransku teritoriju pod prijetnjom dronova, raketa i vatrene podrške s tla, osiguranje lokacija i angažiranje specijalizovanih timova za lociranje i preuzimanje materijala.

- Ovo nije brza akcija tipa uđi i izađi - rekao je penzionisani general Džozef Votel (Joseph).

Pregovaračko rješenje

Očekuje se da je uranij pohranjen u 40 do 50 specijalizovanih kontejnera, koji bi morali biti stavljeni u zaštitne transportne kaveze i prevezeni kamionima prije nego što budu helikopterom ili avionom izneseni iz zemlje. Zvaničnici kažu da bi operacija mogla trajati od nekoliko dana do sedmicu, ovisno o uslovima na terenu.

Amerika bi mogla izbjeći takvu misiju ako Iran pristane predati uranij kroz pregovaračko rješenje jer je Vašington ranije uklanjao obogaćeni uranij iz drugih zemalja kroz koordinirane operacije.

Tramp je također podržavao diplomatske napore, s posrednicima uključujući Pakistan, Tursku i Egipat u indirektnim kontaktima između Vašingtona i Teherana.

Zvaničnici kažu da je Pentagon rasporedio resurse u regionu i razmatra dodatno raspoređivanje trupa, uključujući jedinice brzog odgovora marinaca i padobranaca, kao dio planiranja u slučaju nužde.